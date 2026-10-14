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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

A arma secreta do Bodo/Glimt: como um ex-piloto de caça teve papel fundamental na ascensão meteórica do pequeno clube norueguês, que se tornou algoz de gigantes na Champions League

Bjorn Mannsverk ajudou a transformar a sorte do clube escandinavo com seu trabalho pouco visível fora de campo, e estão colhendo os frutos dentro dele

Krishan Davis
Traduzido por

  • Bjorn Mannsverk insiste que não há uma única pessoa por trás do sucesso sem precedentes do Bodo/Glimt nos tempos modernos. O pequeno clube norueguês, de uma cidade pequena e isolada no norte do país, garantiu vaga na Champions League pela segunda temporada consecutiva, depois de uma campanha extraordinária até as oitavas de final em 2025/26.

    “Isso não é obra de uma pessoa só”, disse ele à GOAL. “Não existe solução rápida. Não é um milagre. Acho importante deixar claro que isso foi possível porque várias pessoas investiram nesse projeto ao longo do tempo. Desenvolvemos algo juntos.”

    Ex-piloto de caça da Força Aérea Norueguesa com 20 anos de serviço, Mannsverk é o improvável preparador mental do Bodo e, na segunda temporada do clube na elite do futebol europeu, espera ajudar a escrever ainda mais história para o pequeno time do Círculo Polar Ártico.

  • Pioneiros

    Bodo/Glimt
    Getty

    Apesar de ser um dos menores clubes a competir no mais alto nível da Europa, o Bodo/Glimt foi um dos pioneiros na adoção do treinamento mental.

    Segundo o próprio Mannsverk, ele não tinha interesse em futebol até ser contratado, por obra do destino, por Havard Sakariassen, diretor de futebol do Bodo/Glimt, após o desastroso rebaixamento do clube na Eliteserien, a primeira divisão da Noruega, em 2016.

    O motivo do interesse de Sakariassen não tinha relação com o esporte. O que tornou Mannsverk uma opção atraente após o revés do rebaixamento foram seus experimentos e o trabalho posterior com treinamento mental baseado em atenção plena, realizados no fim de sua carreira militar. Ele chegou a aplicar a prática durante operações na Líbia.

    “A maior referência da minha trajetória profissional é, obviamente, [ter passado] mais de 20 anos como piloto de caça na ativa”, disse Mannsverk à GOAL. “Entrei nessa cultura logo depois de sair da escola. Não tinha nenhuma outra referência profissional."

    “Para mim, desde o primeiro dia, era assim que as coisas funcionavam: precisamos nos concentrar no que podemos controlar e estar o mais preparados possível. No fim da minha carreira, lá por 2009/2010, experimentamos o treinamento mental por acaso. Tínhamos apenas ouvido falar dele e de como era muito valorizado entre atletas de alto nível. Não sabíamos exatamente em que consistia, mas resolvemos tentar. Os pilotos receberam bem a prática. O efeito foi muito positivo."

    “Embora, como piloto de caça, eu fosse, de certa forma, um atleta de alto desempenho. Percebi os benefícios desse treinamento mental. Você começa a exercitar o que provavelmente era uma das habilidades mais importantes dos nossos antepassados. Se você sobrevivia há 10.000 a 15.000 anos, era porque tinha alguma margem a seu favor. Se movimentos ou ruídos distraíam você facilmente e isso vinha acompanhado da ideia de que algo iria matá-lo, você reagia no piloto automático. Naquela época, isso funcionava muito bem."

    “Mas sabemos que, para ter um bom desempenho, é preciso estar presente. Essa ferramenta de atenção plena foi, na verdade, objeto de um teste. Fizemos um projeto científico sobre ela. O objetivo era, basicamente, melhorar nossa capacidade de perceber quando perdemos a atenção e de voltar rapidamente a nos concentrar quando precisamos estar focados. É nisso que consiste o treinamento.”

    Em 2026, a maioria dos clubes da elite europeia tem um profissional de preparação mental em sua comissão, mas o Bodo – um clube desconhecido de uma cidadezinha com 50.000 habitantes – estava à frente do seu tempo. “Quando o Bodo foi rebaixado, Sakkariasen reconheceu que não havia sido por falta de habilidade no futebol, mas por falta de resiliência mental. Ele descreveu aquilo como ‘um colapso mental coletivo’, e o clube não tinha como treinar esse aspecto. Então, começou a procurar algo que acreditava poder servir para um jogador de futebol.

    “Ele encontrou o projeto que havíamos feito muitos anos antes. E gostou, obviamente, da boa recepção e do efeito que teve. Acho que também gostou do método. Quero dizer, atenção plena, meditação, voltar ao básico. Ele pensou que, se aquilo funcionava para um piloto de caça, talvez funcionasse também para um jogador de futebol. Então teve a ideia, começou a pesquisar e foi assim que um dia me ligou.”

  • Rumo ao desconhecido

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    O meio-campista Ulrik Saltnes é um dos grandes exemplos de sucesso do treinamento mental de Mannsverk.

    Mannsverk admite que, a princípio, hesitou em aceitar esse desafio incomum, antes de se dedicar totalmente à nova função e observar alguns resultados iniciais significativos após começar a trabalhar em 2017, com o apoio de Sakariassen e do então auxiliar técnico Kjetil Knutsen, que desde então se tornou treinador e supervisionou essa era de sucesso sem precedentes.

    “Eu não estava procurando algo assim. Estava totalmente ocupado com meu trabalho nas Forças Armadas, trabalhava no quartel-general. Pensei: ‘Certo, é interessante. Posso encarar isso como um desafio’."

    “Eu obviamente gostei do método, mas disse a ele: ‘Não sei nada de futebol’. E ele respondeu: ‘Isso não é um problema, porque temos muita gente com ideias e opiniões sobre futebol, então não precisamos disso’. Foi uma maneira muito, muito boa de lidar com a situação, porque eu estava um pouco assustado. Era algo fora da minha zona de conforto."

    “Lembro que Kjetil Knutsen, que hoje é o técnico, era auxiliar. Ele veio até mim depois da apresentação [introdutória], segurou meu ombro e disse: ‘Eu realmente acredito nisso’. Não foi só por educação. Percebi que ele realmente acreditava.”

    O meio-campista Ulrik Saltnes foi um dos grandes destaques dos primeiros treinos do Mannsverk; depois de quase desistir do futebol na pré-temporada devido a um problema estomacal crônico inexplicável, Saltnes marcou 15 gols em 30 partidas na segunda divisão norueguesa, ajudando o Bodo a retornar à Eliteserien após terminar a temporada de 2017 com 16 pontos de vantagem na liderança.

    Hoje com 33 anos, Saltnes segue no elenco e se tornou uma fonte confiável de gols e assistências durante a ascensão meteórica do clube nos últimos anos. “Foi quase um milagre mental, porque transformamos uma situação muito ruim em algo muito poderoso”, diz Mannsverk.

    “Obviamente, quando você vê uma grande mudança, todo mundo passa a acreditar mais. Tivemos algumas histórias muito boas no começo que impulsionaram o projeto. Também vimos pessoas crescerem ao longo do caminho.”

  • Tijolo por tijolo

    Bodo/Glimt
    Getty

    O Bodo conquistou seu primeiro título da liga em 2020 e desde então obteve muitos outros sucessos tanto em âmbito nacional quanto europeu.

    Dois anos depois do início do trabalho de Mannsverk com o Bodo, o foco deixou de ser o que acontecia em campo e passou a se concentrar na mentalidade e no desempenho individuais. “Começamos a conseguir resultados e a combinar nossas maneiras de ver as coisas. Entendemos que muitos fatores fora do nosso controle podiam afetar o resultado, então precisávamos voltar a dedicar nosso tempo e nossa energia limitados às coisas que podíamos controlar mais”, afirma.

    O clube colheria os frutos em 2020, conquistando seu primeiro título da Eliteserien. Embora não fosse apontado como favorito antes do início da temporada, o Bodo teve uma campanha recorde: venceu 26 dos 30 jogos do campeonato e marcou 103 gols.

    O Bodo manteria o título no ano seguinte e também se estabeleceria como uma força na Europa, passando pela Conference League e pela Europa League até chegar à Champions League na temporada passada. Enquanto isso, vieram mais títulos nacionais em 2023 e 2024.

    Mannsverk jamais assumiria o mérito por esse sucesso, mas está claro que o trabalho do preparador mental teve um papel importante na evolução do clube desde sua chegada, há nove anos. Para ele, foi uma questão de pequenos ganhos e de concentração nos pontos fortes da equipe, aplicando aprendizados importantes de seu período na força aérea.

    “Algo que hoje faz parte da nossa filosofia é entender que mesmo pessoas talentosas e com muita capacidade continuam sendo pessoas”, disse à GOAL. “Somos todos seres humanos, então, no fundo, enfrentamos os mesmos desafios. Temos os mesmos desafios, mas também as mesmas oportunidades."

    “Os desafios são como os que descrevi ao falar dos nossos antepassados: temos dificuldade para manter o foco e tendemos a pensar de forma dramática. Nós nos concentramos no que pode dar errado ou terminar mal. Nós nos preocupamos. De certa forma, estamos cheios de medo, e tudo isso acontece mais ou menos no piloto automático, por instinto. Acho que uma mentalidade baseada na atenção plena pode ajudar. Você pode praticá-la por meio da meditação, mas também incorporá-la aos seus processos para que, coletivamente, sejamos capazes de estar atentos."

    “Nossa filosofia é o que chamamos de cultura de desempenho sustentável. Obviamente, queremos manter um alto nível de desempenho por muito tempo, tanto individualmente, ao longo de nossas carreiras, quanto como organização, mais ou menos para sempre. Mas sustentabilidade também significa entender que não podemos usar mais do que temos. Precisamos construir aos poucos, tijolo por tijolo. Não se trata apenas de dinheiro ou das próprias bases, mas também de conhecimento, capacidade, equipe médica e todo o resto. Você cresce aos poucos e se torna maior.”

    Ele continua: “Outro princípio básico é que, para competir, você precisa conhecer a si mesmo ou à sua organização. Quais são seus pontos fortes, suas fraquezas e suas vulnerabilidades? Concentre-se nos pontos fortes. Não é nada complicado, mas, quando as pessoas começam a falar em competir, tendem a olhar para as próprias fraquezas. Pensam: ‘Não sou bom o suficiente nisso. Nunca vou ser bom o suficiente nisso’, ou: ‘As pessoas contra quem competimos são muito melhores do que nós’. Como equipe, podemos reconhecer isso e redirecionar nosso foco para o que importa."

    “Outro princípio é que nosso melhor desempenho está sempre por vir. Basicamente, isso significa que sempre podemos melhorar um pouco. Temos a tendência de reduzir nossas ambições. Pense nas resoluções de Ano-Novo e nas mudanças que prometemos fazer em janeiro. Muitas vezes fracassamos porque somos ambiciosos demais e buscamos uma melhora de 15% ou 20%."

    “Tentamos estar atentos a isso e sempre pensar na regra de 1%. Pequenas melhorias ao longo do tempo aumentam as chances de sucesso. Quanto mais vezes conseguimos, mais forte se torna o efeito acumulado. Podemos ter muitos projetos de 1%, com pessoas diferentes trabalhando em pequenas melhorias. Quando tudo se soma, podemos ter um efeito muito maior.”

  • Sequência histórica

    Bodo/Glimt
    Getty

    O Bodo/Glimt conquistou a vitória mais memorável da história do clube na Champions League de 2025/26, eliminando a gigante italiana Inter de Milão.

    Embora já tivessem se consolidado como adversários interessantes nas competições de divisões inferiores da UEFA, a notável campanha na Champions League da temporada passada catapultou o Bodo/Glimt para o reconhecimento do público em geral. Após cinco jogos sem vitória na fase inicial do campeonato, o que colocava em sério risco suas chances de avançar para a fase eliminatória, os 'vikings' conquistaram três resultados incríveis para garantir uma vaga nos play-offs, tornando-se o primeiro clube norueguês a alcançar tal feito.

    Jogando seu típico futebol de posse de bola e alta intensidade, eles primeiro seguraram o Borussia Dortmund fora de casa, antes de derrotarem os gigantes ingleses do Manchester City de forma brilhante na Noruega e, em seguida, conquistarem uma vitória impressionante de virada contra o Atlético de Madrid.

    E a trajetória improvável não parou por aí: o Bodo/Glimt eliminou a Inter de Milão, campeã da Serie A, nos playoffs. Vencendo os dois jogos com um placar agregado impressionante de 5 a 2 e garantindo, contra todas as expectativas, uma vaga nas oitavas de final,

    “Costumamos jogar bem na Europa quando somos azarões, especialmente quando parece não haver esperança”, diz Mannsverk. “Quando faltavam três jogos na fase de liga, tínhamos 0,1% de chance de avançar ao mata-mata. Todo mundo estava mais ou menos pensando: ‘Certo, estamos eliminados. Agora podemos simplesmente entrar em campo e jogar’. Não havia medo nem nada a defender, e então começamos a jogar bem.”

  • Envergonhados

    Bodo/Glimt
    Getty

    Uma campanha histórica até as oitavas de final da Champions League terminou de forma extremamente decepcionante diante do Sporting.

    Embora, para começo de conversa, ninguém esperasse que o Bodo/Glimt chegasse tão longe, a forma dramática como a equipe caiu nas oitavas de final trouxe um novo desafio para Mannsverk. O pequeno time norueguês havia surpreendido mais uma vez as expectativas no jogo de ida do confronto com o Sporting, goleando os gigantes portugueses por 3 a 0 em Bodo e ficando com um pé nas quartas de final.

    De alguma forma, porém, a equipe desmoronou na volta, em Lisboa. O Sporting levou a partida para a prorrogação ao igualar o placar agregado nos 90 minutos e marcou mais duas vezes na prorrogação para vencer por 5 a 0 e partir os corações do Bodo/Glimt. O gol que selou a vitória saiu nos acréscimos, já no fim do jogo.

    Questionado sobre como ele e os jogadores lidaram com a profunda decepção, Mannsverk diz: “Na verdade, pedi que sentissem um pouco mais a dor daquela experiência. A ideia era dizer: ‘Não deveria ter sido assim. Somos melhores do que isso’."

    “Perguntei como eles se sentiam quando voltamos ao vestiário depois do jogo. As pessoas começaram a dizer: ‘Estou com vergonha’. Não estavam apenas decepcionadas; sentiam vergonha. São sentimentos negativos muito fortes."

    “Acho que, se você conseguir se lembrar daquele momento, de como as coisas estavam, talvez consiga levar essa experiência para um jogo futuro, quando sentir a pressão aumentar. Talvez pense: ‘Tenho muito medo de fazer o que é certo, mas tenho ainda mais medo de sentir aquela sensação horrível depois do jogo se perdermos’."

    “É um paradoxo. Você usa um medo para combater outro e, assim, consegue se forçar a fazer a coisa certa. Essa era a ideia. Conversamos sobre isso para incentivá-los a ser honestos sobre o que realmente sentiram e a usar esses sentimentos de forma mais construtiva em uma situação futura.”

  • Disputa caseira

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    O Bodo está envolvido em uma disputa histórica pelo título da Eliteserien, da Noruega, e o técnico Knutsen sabe que a equipe não pode se dar ao luxo de perder a concentração.

    O Bodo/Glimt voltará a disputar a Champions League nesta temporada, apenas pela segunda vez em sua história, depois de superar duas fases de classificação para garantir um lugar na principal competição do futebol europeu. Sua campanha na fase de liga começou com uma goleada por 5 a 0 sofrida diante do poderoso Bayern de Munique, mas isso talvez fosse compreensível.

    O Bodo iniciou seus desafios continentais em meio a uma disputa histórica pelo título na Noruega. Faltando oito jogos, a equipe está empatada com o atual campeão Viking no topo da tabela da Eliteserien. Os dois clubes têm, surpreendentemente, campanhas idênticas: 17 vitórias, dois empates, três derrotas, 56 gols marcados e 20 sofridos. O Viking só lidera graças à vantagem no confronto direto, e os dois rivais têm pela frente um possível confronto decisivo pelo título em 30 de outubro.

    Neste momento crucial da temporada, cabe a Mannsverk manter os jogadores concentrados enquanto alternam entre a intensidade da disputa nacional e o novo desafio europeu. O Bodo terminou 2025 como vice-campeão, atrás do Viking, e por isso teve de enfrentar a imprevisibilidade das fases de classificação para chegar à Champions League.

    “Não devemos vencer ou nos tornar campeões porque o Viking joga mal”, disse Mannsverk à GOAL. “Precisamos jogar bem ou de forma brilhante para sermos campeões. Mas ainda podemos nos distrair quando começamos a pensar: ‘Precisamos muito vencê-los’. Como eu disse, nós nos distraímos facilmente. Tentamos lembrar que o desempenho da outra equipe não está sob nosso controle. Não podemos controlar a outra equipe. Só precisamos nos concentrar em nós mesmos."

    “A Champions League traz muito dinheiro, então isso também pode ser um fator. Obviamente, precisamos ser campeões. Não importa muito se temos dificuldade para vencer o Viking ou outra equipe; o importante para nós é sermos campeões. Mas, por outro lado, podemos nos perguntar quais são os jogos mais importantes para nós no fim da temporada. Talvez não sejam os da Champions League. Talvez sejam os do campeonato nacional, porque conquistá-lo aumenta nossas chances de estar na Champions League no ano que vem.”

    Outro aspecto a considerar é que a temporada do futebol norueguês vai de abril a novembro, o que praticamente não deixa espaço para a pré-temporada quando se leva em conta a Champions League. “Praticamente nunca temos uma pausa”, continua Mannsverk. “Você também perde a oportunidade de fazer uma pré-temporada na qual possa começar o trabalho do zero. Então, é preciso encontrar um equilíbrio entre disputar jogos, desenvolver a equipe ou os jogadores, recuperar-se e tudo mais."

    “Quando comecei, em 2017, lembro que era comum começarmos a dizer: ‘Estamos cansados e a temporada está quase acabando’. Isso mudou. Felizmente, porque, de certa forma, não há fim. Nós simplesmente continuamos. Então, essa forma de pensar, essa mentalidade, desapareceu."

    “Estamos sempre em atividade. Por isso, o mais importante para nós, e o fator predominante no treinamento mental, é a capacidade de recuperação. Recuperação, recuperação, recuperação. Precisamos poupar um pouco de energia aqui e outro pouco ali. É nisso que tentamos nos concentrar o tempo todo. E intensificamos esse trabalho.”

  • Consistência é a palavra-chave

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk espera continuar tendo um papel importante no sucesso do Bodo/Glimt, que busca obter mais conquistas.

    Mannsverk acredita que manter uma abordagem consistente é fundamental para o Bodo/Glimt na busca por sucesso no país e no continente europeu. Essa trajetória continua na quarta-feira, quando o clube enfrenta o Borussia Dortmund na Champions League pela segunda temporada consecutiva.

    “Um dos nossos princípios é não mudar nossas rotinas. As pessoas são bastante sensíveis a mudanças”, disse Mannsverk. “Se, de repente, você passa 10 minutos a mais assistindo a vídeos ou faz outras pequenas mudanças, isso pode aumentar um pouco o estresse, porque você começa a pensar: ‘Ah, este é um jogo muito importante’."

    “Por outro lado, também achamos que precisamos ser capazes de lidar com isso. Podemos até querer introduzir um pouco mais de estresse para garantir que eles consigam administrá-lo. Mas o fundamental é que se trata apenas de um jogo. Não importa se o adversário é o Atlético de Madrid ou o Rosenborg, da Noruega. É apenas um jogo. Fazemos as coisas da mesma maneira e nos preparamos da mesma maneira."

    “Acreditamos que você fica bom naquilo que pratica. Se você pratica as rotinas, elas se tornam mais ou menos automáticas. Não é preciso se concentrar nelas; elas simplesmente acontecem. Isso vale para as rotinas de recuperação, de desligar-se do futebol e assim por diante. A resposta é que não mudamos realmente a forma como trabalhamos com eles."

    “Ainda assim, discutimos as possíveis armadilhas. Especialmente quando você está indo bem na Europa e vencendo grandes equipes, precisa estar ciente de que, ao voltar ao campeonato nacional, os adversários querem muito vencer você. Podemos encontrar um cenário totalmente diferente. Tentamos reconhecer isso como uma possível armadilha. Podemos relaxar um pouco ou baixar ligeiramente o nível de exigência, e já vimos isso acontecer muitas vezes.”

    À medida que o Bodo/Glimt mantém sua trajetória de ascensão e busca se firmar como um clube da Champions League, Mannsverk é sua arma secreta. O trabalho dele continuará sendo um pilar central da abordagem da equipe, mesmo que ele se recuse a levar o crédito sozinho pelo sucesso do clube.