A arma secreta do Bodo/Glimt: como um ex-piloto de caça teve papel fundamental na ascensão meteórica do pequeno clube norueguês, que se tornou algoz de gigantes na Champions League

Dois anos depois do início do trabalho de Mannsverk com o Bodo, o foco deixou de ser o que acontecia em campo e passou a se concentrar na mentalidade e no desempenho individuais. “Começamos a conseguir resultados e a combinar nossas maneiras de ver as coisas. Entendemos que muitos fatores fora do nosso controle podiam afetar o resultado, então precisávamos voltar a dedicar nosso tempo e nossa energia limitados às coisas que podíamos controlar mais”, afirma.

O clube colheria os frutos em 2020, conquistando seu primeiro título da Eliteserien. Embora não fosse apontado como favorito antes do início da temporada, o Bodo teve uma campanha recorde: venceu 26 dos 30 jogos do campeonato e marcou 103 gols.

O Bodo manteria o título no ano seguinte e também se estabeleceria como uma força na Europa, passando pela Conference League e pela Europa League até chegar à Champions League na temporada passada. Enquanto isso, vieram mais títulos nacionais em 2023 e 2024.

Mannsverk jamais assumiria o mérito por esse sucesso, mas está claro que o trabalho do preparador mental teve um papel importante na evolução do clube desde sua chegada, há nove anos. Para ele, foi uma questão de pequenos ganhos e de concentração nos pontos fortes da equipe, aplicando aprendizados importantes de seu período na força aérea.

“Algo que hoje faz parte da nossa filosofia é entender que mesmo pessoas talentosas e com muita capacidade continuam sendo pessoas”, disse à GOAL. “Somos todos seres humanos, então, no fundo, enfrentamos os mesmos desafios. Temos os mesmos desafios, mas também as mesmas oportunidades."

“Os desafios são como os que descrevi ao falar dos nossos antepassados: temos dificuldade para manter o foco e tendemos a pensar de forma dramática. Nós nos concentramos no que pode dar errado ou terminar mal. Nós nos preocupamos. De certa forma, estamos cheios de medo, e tudo isso acontece mais ou menos no piloto automático, por instinto. Acho que uma mentalidade baseada na atenção plena pode ajudar. Você pode praticá-la por meio da meditação, mas também incorporá-la aos seus processos para que, coletivamente, sejamos capazes de estar atentos."

“Nossa filosofia é o que chamamos de cultura de desempenho sustentável. Obviamente, queremos manter um alto nível de desempenho por muito tempo, tanto individualmente, ao longo de nossas carreiras, quanto como organização, mais ou menos para sempre. Mas sustentabilidade também significa entender que não podemos usar mais do que temos. Precisamos construir aos poucos, tijolo por tijolo. Não se trata apenas de dinheiro ou das próprias bases, mas também de conhecimento, capacidade, equipe médica e todo o resto. Você cresce aos poucos e se torna maior.”

Ele continua: “Outro princípio básico é que, para competir, você precisa conhecer a si mesmo ou à sua organização. Quais são seus pontos fortes, suas fraquezas e suas vulnerabilidades? Concentre-se nos pontos fortes. Não é nada complicado, mas, quando as pessoas começam a falar em competir, tendem a olhar para as próprias fraquezas. Pensam: ‘Não sou bom o suficiente nisso. Nunca vou ser bom o suficiente nisso’, ou: ‘As pessoas contra quem competimos são muito melhores do que nós’. Como equipe, podemos reconhecer isso e redirecionar nosso foco para o que importa."

“Outro princípio é que nosso melhor desempenho está sempre por vir. Basicamente, isso significa que sempre podemos melhorar um pouco. Temos a tendência de reduzir nossas ambições. Pense nas resoluções de Ano-Novo e nas mudanças que prometemos fazer em janeiro. Muitas vezes fracassamos porque somos ambiciosos demais e buscamos uma melhora de 15% ou 20%."

“Tentamos estar atentos a isso e sempre pensar na regra de 1%. Pequenas melhorias ao longo do tempo aumentam as chances de sucesso. Quanto mais vezes conseguimos, mais forte se torna o efeito acumulado. Podemos ter muitos projetos de 1%, com pessoas diferentes trabalhando em pequenas melhorias. Quando tudo se soma, podemos ter um efeito muito maior.”