Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

A arma secreta do Bodo/Glimt: como um ex-piloto de caça teve papel fundamental na ascensão meteórica do modesto clube norueguês a algoz de gigantes na Champions League

Bjorn Mannsverk ajudou a transformar a realidade do clube escandinavo com seu trabalho nos bastidores, e a equipe colhe os frutos em campo.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Bjorn Mannsverk insiste que não há uma única pessoa por trás do sucesso sem precedentes do Bodo/Glimt nos últimos anos. O pequeno clube norueguês, de uma cidade pequena e isolada no norte do país, se classificou para a Champions League pela segunda temporada consecutiva, após uma campanha extraordinária até as oitavas de final em 2025-26.

    “Não é obra de uma pessoa só”, afirma à GOAL. “Não existe solução rápida. Não é um milagre. Acho importante dizer que isso foi possível porque várias pessoas investiram nesse projeto ao longo do tempo. Construímos algo juntos.”

    Ex-piloto de caça da Força Aérea norueguesa por 20 anos, Mannsverk é o improvável preparador mental do Bodo. Na segunda temporada da história do clube na elite do futebol europeu, ele espera ajudar o modesto time do Círculo Polar Ártico a fazer ainda mais história.

  • Pioneiros

    Bodo/Glimt
    Getty

    Apesar de ser um dos menores clubes a competir no mais alto nível da Europa, o Bodo/Glimt foi um dos primeiros a adotar a preparação mental.

    Por sua própria admissão, Mannsverk não tinha interesse por futebol antes de receber, em um momento decisivo, uma ligação de Havard Sakariassen, diretor de futebol do Bodo/Glimt, após o desastroso rebaixamento do clube na Eliteserien, a primeira divisão da Noruega, em 2016.

    O motivo do interesse de Sakariassen não tinha relação com o esporte. Foram as experiências de Mannsverk e seu trabalho posterior com treinamento mental baseado em atenção plena, no fim de sua carreira militar, que fizeram dele uma opção atraente após o revés do rebaixamento. Ele chegou a aplicar a técnica durante operações na Líbia.

    “Minha maior referência profissional é, obviamente, [ter passado] mais de 20 anos na ativa como piloto de caça”, diz Mannsverk à GOAL. “E entrei nessa cultura assim que saí da escola. Não tinha nenhuma outra referência profissional.

    “Para mim, desde o primeiro dia, as coisas simplesmente funcionavam assim: temos de nos concentrar no que podemos controlar e estar o mais preparados possível. No fim da minha carreira, lá em 2009-2010, por acaso, experimentamos o treinamento mental. Tínhamos ouvido falar dele, que era muito valorizado entre atletas de alto nível. Não sabíamos exatamente em que consistia, mas experimentamos. Os pilotos receberam bem a prática. O efeito foi muito positivo.

    “Embora, como piloto de caça, eu fosse, de certa forma, um atleta de alto desempenho. Percebi os benefícios desse treinamento mental. Você começa a praticar o que provavelmente era uma das habilidades mais importantes dos nossos antepassados. Se você sobrevivia há 10.000 ou 15.000 anos, tinha a margem a seu favor: se movimentos ou ruídos distraíam você com facilidade e, ao mesmo tempo, você pensava que algo iria matá-lo, reagia no piloto automático. Isso funcionava muito bem naquela época.

    “Mas sabemos que, para ter um bom desempenho, é preciso estar presente. Essa ferramenta de atenção plena foi, na verdade, um teste. Fizemos um projeto científico sobre ela. O objetivo era, basicamente, aprimorar nossa capacidade de perceber quando perdemos a atenção e voltar rapidamente ao foco quando precisamos estar concentrados. É basicamente nisso que consiste o treinamento.”

    Em 2026, a maioria dos clubes europeus de elite conta com um profissional de treinamento mental em sua comissão, mas o Bodo, um clube pouco conhecido de uma cidade pequena, com 50 mil habitantes, se antecipou à tendência. “Quando o Bodo foi rebaixado, Sakkariasen reconheceu que não foi por falta de habilidade no futebol, mas de resiliência mental. Ele descreveu aquilo como ‘um colapso mental coletivo’, e o clube não tinha como treinar esse aspecto. Então, começou a procurar algo que acreditasse ser adequado para um jogador de futebol.

    “Ele encontrou o projeto que tínhamos feito muitos anos antes. E gostou, evidentemente, da boa recepção que teve e de seus efeitos. Acho que também gostou do método. Quero dizer, atenção plena, meditação, volta ao básico. E pensou que, se funcionava para um piloto de caça, talvez também funcionasse para um jogador de futebol. Então teve a ideia, começou a pesquisar e foi assim que me ligou um dia.”

  • Rumo ao desconhecido

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    O meio-campista Ulrik Saltnes é um dos grandes casos de sucesso do trabalho de preparação mental de Mannsverk.

    Mannsverk admite que, a princípio, hesitou em aceitar esse desafio incomum. Depois, dedicou-se à nova função e viu resultados expressivos logo após começar o trabalho, em 2017, com o apoio de Sakariassen e de Kjetil Knutsen, então auxiliar técnico. Knutsen se tornou o treinador da equipe e comandou essa era de sucesso sem precedentes.

    “Eu não estava procurando algo assim. Estava totalmente ocupado nas Forças Armadas, trabalhava no quartel-general. Pensei: ‘Certo, é interessante. Posso encarar isso como um desafio’.

    “É claro que gostei do método, mas disse a ele: ‘Não sei nada de futebol’. E ele respondeu: ‘Isso não é um problema, porque temos muitas pessoas com ideias e opiniões sobre futebol, então não precisamos disso’. Foi uma maneira muito, muito boa de lidar com a situação, porque eu estava um pouco assustado. Aquilo estava um pouco fora da minha zona de conforto.

    “Lembro que Kjetil Knutsen, que agora é o treinador, era auxiliar técnico. Ele veio até mim depois da apresentação [introdutória], segurou meu ombro e disse: ‘Eu realmente acredito nisso’. Não foi só por educação. Percebi que ele acreditava de verdade.”

    O meio-campista Ulrik Saltnes foi um dos primeiros grandes casos de sucesso das sessões de Mannsverk. Perto de abandonar o futebol durante a pré-temporada por causa de um problema estomacal crônico sem explicação, Saltnes marcou 15 gols em 30 jogos na segunda divisão da Noruega. O Bodo voltou imediatamente à Eliteserien após terminar a temporada de 2017 na liderança, com 16 pontos de vantagem.

    Hoje com 33 anos, Saltnes continua no elenco e se tornou uma fonte constante de gols e assistências ao longo da ascensão meteórica do clube nos últimos anos. “Foi quase um milagre mental, porque transformamos uma situação muito ruim em algo muito poderoso”, diz Mannsverk.

    “É claro que, quando você vê uma grande mudança, todos passam a acreditar mais. Tivemos algumas histórias muito boas no começo que impulsionaram o projeto. Também vimos pessoas crescerem ao longo do caminho.”

  • “Tijolo por tijolo”

    Bodo/Glimt
    Getty

    O Bodo conquistou seu primeiro título da liga em 2020 e, desde então, acumulou muitos outros sucessos no futebol nacional e europeu.

    Dois anos após o início do trabalho de Mannsverk com o Bodo, o foco deixaria de estar no que acontecia em campo e passaria para a mentalidade e o desempenho individuais. “Começamos a obter resultados e a combinar nossas formas de enxergar as coisas. Entendemos que muitos fatores fora do nosso controle podiam afetar o resultado, então precisávamos concentrar nosso tempo e nossa energia limitados nas coisas que podíamos controlar melhor”, diz ele.

    O clube colheria os frutos em 2020, conquistando seu primeiro título da Eliteserien, um feito histórico, apesar de não ser apontado como favorito antes de a bola rolar. Na campanha recorde, venceu 26 dos 30 jogos da liga e marcou 103 gols.

    O Bodo manteria o título no ano seguinte e também se firmaria como uma força na Europa, passando pela Conference League, pela Europa League e, por fim, chegando à Champions League na temporada passada. Outros títulos nacionais vieram em 2023 e 2024.

    Mannsverk jamais assumiria o mérito por esse sucesso, mas é evidente que o trabalho do preparador mental teve um papel importante nos avanços do clube desde sua chegada, nove anos atrás. Ele acredita que foi uma questão de ganhos marginais e de foco nos pontos fortes da equipe, aplicando ensinamentos importantes de seu período na força aérea.

    “Algo que hoje faz parte da nossa filosofia é entender que mesmo pessoas habilidosas e com muita capacidade continuam sendo pessoas”, afirma à GOAL. “Somos todos seres humanos, então, no fundo, enfrentamos os mesmos desafios. Temos os mesmos desafios, mas também as mesmas oportunidades.

    “Os desafios são como aqueles que descrevi ao falar dos nossos antepassados: temos dificuldade para manter o foco e tendemos a imaginar cenários dramáticos. Pensamos no que pode dar errado ou terminar mal. Ficamos preocupados. De certa forma, estamos cheios de medo, e tudo isso acontece mais ou menos no piloto automático, por instinto. Acho que uma mentalidade baseada na atenção plena pode ajudar. Uma possibilidade é praticá-la por meio da meditação, mas também podemos incorporá-la aos nossos processos para que, coletivamente, sejamos capazes de ter essa consciência.

    “Nossa filosofia é o que chamamos de cultura de desempenho sustentável. Obviamente, queremos ter um desempenho de alto nível por muito tempo, tanto como indivíduos, ao longo de nossas carreiras, quanto como organização, por tempo indefinido. Mas sustentabilidade também significa entender que não podemos usar mais do que temos. Precisamos construir aos poucos, tijolo por tijolo. Não se trata apenas de dinheiro ou das próprias bases, mas também de conhecimento, capacidade, equipe médica e todo o resto. Você cresce aos poucos e se torna maior.”

    Ele continua: “Outro princípio básico é que, para competir, você precisa conhecer a si mesmo ou à sua organização. Quais são seus pontos fortes, suas fraquezas e suas vulnerabilidades? Concentre-se nos pontos fortes. Não é nada complicado, mas, quando as pessoas começam a falar sobre competir, tendem a olhar para suas fraquezas. Pensam: ‘Não sou bom o suficiente nisso. Nunca serei bom o suficiente nisso’, ou: ‘As pessoas contra quem competimos são muito melhores do que nós’. Como equipe, podemos reconhecer isso e voltar a nos concentrar no que importa.

    “Outro princípio é que nosso melhor desempenho ainda está por vir. Basicamente, isso significa que sempre podemos melhorar um pouco. Tendemos a reduzir nossas ambições. Pense nas resoluções de Ano-Novo e nas mudanças que prometemos fazer em janeiro. Muitas vezes fracassamos porque somos ambiciosos demais e buscamos uma melhora de 15% ou 20%.

    “Tentamos ter consciência disso e pensar sempre na regra de 1%. Pequenas melhorias ao longo do tempo aumentam as chances de sucesso. Quanto mais sucesso temos, mais forte se torna o efeito cumulativo. Podemos ter muitos projetos de melhoria de 1%, com pessoas diferentes trabalhando em pequenos avanços. Quando tudo se soma, podemos ter um efeito muito maior.”

  • Campanha histórica

    Bodo/Glimt
    Getty

    O Bodo/Glimt conquistou a vitória mais célebre da história do clube na Champions League de 2025/26 ao eliminar a Inter, campeã da Serie A diversas vezes.

    Embora já tivesse se firmado como um adversário competitivo e de futebol atraente nas competições de menor expressão da UEFA, o Bodo/Glimt ganhou projeção com sua campanha notável na Champions League na temporada passada. Depois de não vencer nenhum dos cinco primeiros jogos da fase de liga, o que colocou em sério risco suas chances de avançar ao mata-mata, o clube norueguês conseguiu três resultados incríveis para assegurar uma vaga nos playoffs, tornando-se o primeiro da Noruega a chegar tão longe.

    Com seu característico futebol de posse de bola e alta intensidade, primeiro empatou fora de casa com o Borussia Dortmund. Depois, derrotou o gigante inglês Manchester City com uma atuação empolgante na Noruega e virou o placar para conquistar uma vitória surpreendente sobre o Atlético de Madrid.

    E a trajetória da equipe, que contrariou as expectativas, não parou por aí: o Bodo/Glimt eliminou a Inter, campeã da Serie A, nos playoffs. Venceu os dois jogos por um impressionante placar agregado de 5 a 2 e garantiu, contra todas as probabilidades, uma vaga nas oitavas de final.

    “Costumamos jogar bem na Europa quando somos azarões, especialmente quando parece não haver esperança”, diz Mannsverk. “Quando faltavam três jogos na fase de liga, tínhamos 0,1% de chance de avançar ao mata-mata. Praticamente todo mundo pensava: ‘Certo, estamos eliminados. Agora podemos simplesmente entrar em campo e jogar’. Não havia medo nem nada a defender, e então começamos a jogar bem.”

  • "Envergonhado"

    Bodo/Glimt
    Getty

    O Sporting CP pôs um fim extremamente frustrante a uma campanha notável até as oitavas de final da Champions League.

    No entanto, embora nem devessem estar ali para começo de conversa, a forma como o Bodo/Glimt foi eliminado dramaticamente nas oitavas de final apresentou um novo desafio a Mannsverk. O modesto clube norueguês havia contrariado os prognósticos mais uma vez no jogo de ida contra o Sporting CP, goleando o gigante português por 3 a 0 em Bodo e ficando com um pé nas quartas de final.

    De alguma forma, porém, o time desmoronou no jogo de volta, em Lisboa. O Sporting conseguiu levar a partida para a prorrogação ao igualar o placar agregado nos 90 minutos e marcou mais duas vezes no tempo extra para vencer por 5 a 0 naquela noite e partir o coração do Bodo/Glimt. O gol da vitória saiu nos acréscimos, já no fim da partida.

    Questionado sobre como ele e os jogadores lidaram com aquela profunda decepção, Mannsverk afirma: "Na verdade, pedi que sentissem um pouco mais a dor daquela experiência. A ideia era dizer: 'Não deveria ter sido assim. Somos melhores do que isso'.

    "Perguntei como eles se sentiram quando voltamos ao vestiário depois do jogo. As pessoas começaram a dizer: 'Estou com vergonha'. Não estavam apenas decepcionadas; estavam envergonhadas. São sentimentos negativos muito fortes.

    "Acho que, se você conseguir se lembrar daquele momento, quando as coisas estiverem daquele jeito, talvez consiga levar essa experiência para uma partida futura em que sinta a pressão aumentar. Você pode pensar: 'Tenho muito medo de fazer o que é certo, mas tenho ainda mais medo de sentir aquela sensação horrível depois do jogo se perdermos'.

    "É um paradoxo. Você usa um medo para combater outro e, assim, consegue se forçar a fazer a coisa certa. Essa era a ideia. Nós conversamos sobre isso para incentivá-los a ser honestos sobre o que realmente sentiram e a usar esses sentimentos de forma mais construtiva em uma situação futura."

  • Disputa nacional

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    O Bodo está envolvido em uma das maiores disputas pelo título de todos os tempos na Eliteserien da Noruega, e o técnico Knutsen sabe que a equipe não pode se permitir nenhuma desatenção.

    O Bodo/Glimt disputará a Champions League nesta temporada pela segunda vez em sua história, após superar duas fases de classificação para garantir um lugar na principal competição do futebol europeu. Sua campanha na fase de liga começou com uma goleada por 5 a 0 sofrida diante do poderoso Bayern de Munique, mas isso talvez fosse compreensível.

    O Bodo iniciou sua trajetória europeia em meio a uma disputa histórica pelo título na Noruega. Faltando oito jogos, está empatado com o atual campeão Viking na liderança da Eliteserien. Os dois clubes têm, impressionantemente, campanhas idênticas: 17 vitórias, dois empates, três derrotas, 56 gols marcados e 20 sofridos. O Viking só lidera graças à vantagem no confronto direto, e os dois rivais ainda terão um duelo que pode decidir o título em 30 de outubro.

    Neste momento decisivo da temporada, cabe a Mannsverk manter os jogadores concentrados enquanto alternam entre a intensidade da disputa nacional e o novo desafio europeu. O Bodo terminou 2025 como vice-campeão, atrás do Viking, e por isso teve de enfrentar a imprevisibilidade das fases de classificação para chegar à Champions League.

    “Não devemos vencer ou ser campeões porque o Viking joga mal”, diz Mannsverk à GOAL. “Precisamos jogar bem ou de forma brilhante para sermos campeões. Mas ainda podemos nos distrair quando começamos a pensar: ‘Precisamos mesmo vencê-los’. Como eu disse, nós nos distraímos facilmente. Tentamos lembrar que o desempenho do outro time não está sob nosso controle. Não podemos controlar o outro time. Só precisamos nos concentrar em nós mesmos.

    “A Champions League traz muito dinheiro, então isso também pode ser um fator. É claro que precisamos ser campeões. Não importa muito se temos dificuldade para vencer o Viking ou outro time; é importante para nós conquistar o título. Mas, de novo, podemos olhar por outro lado e perguntar quais são os jogos mais importantes para nós no fim da temporada. Talvez não sejam os da Champions League. Talvez sejam os do campeonato nacional, porque vencê-lo aumenta nossas chances de estar na Champions League no ano que vem.”

    Outro aspecto a considerar é que a temporada do futebol norueguês vai de abril a novembro, o que significa que, com a Champions League no calendário, praticamente não há espaço para uma pré-temporada. “Nós praticamente nunca temos uma pausa”, continua Mannsverk. “Você também perde a oportunidade de fazer uma pré-temporada em que pode começar o trabalho do zero. Então, precisa sempre encontrar um equilíbrio entre disputar jogos, desenvolver o time ou os jogadores, recuperar-se e tudo mais.

    “Quando comecei, em 2017, lembro que era comum começarmos a dizer: ‘Estamos cansados e a temporada está quase acabando’. Isso mudou. Felizmente, porque, de certa forma, não há um fim. Nós simplesmente continuamos. Então, essa maneira de pensar, essa mentalidade, desapareceu.

    “Você está sempre em atividade. Por isso, o mais importante para nós, e o fator predominante no treinamento mental, é a capacidade de se recuperar. Recuperação, recuperação, recuperação. Precisamos poupar um pouco de energia aqui e outro pouco ali. É nisso que tentamos nos concentrar o tempo todo. E intensificamos esse trabalho.”

  • A regularidade é fundamental

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk espera continuar desempenhando um papel importante no sucesso do Bodo/Glimt na era moderna, enquanto o clube busca conquistar mais títulos de expressão.

    Mannsverk acredita que manter uma abordagem consistente é fundamental para o Bodo/Glimt na busca por sucesso tanto no campeonato nacional quanto na Europa. Essa trajetória continua na quarta-feira, quando a equipe enfrenta o Borussia Dortmund na Champions League pela segunda temporada consecutiva.

    “Um dos nossos princípios é não mudar nossas rotinas. As pessoas são bastante sensíveis a mudanças”, diz Mannsverk. “Se, de repente, você passa 10 minutos a mais assistindo a vídeos ou há outras pequenas mudanças, isso pode aumentar um pouco o estresse, porque você começa a pensar: ‘Ah, este é um jogo muito importante’.

    “Por outro lado, também achamos que precisamos saber lidar com isso. Talvez até queiramos introduzir um pouco mais de estresse para garantir que eles consigam lidar com a situação. Mas o fundamental é que se trata apenas de um jogo. Não importa se o adversário é o Atletico Madrid ou o Rosenborg, na Noruega. É apenas um jogo. Fazemos as coisas da mesma maneira e nos preparamos da mesma maneira.

    “Acreditamos que você fica bom naquilo que pratica. Se você pratica as rotinas, elas se tornam mais ou menos automáticas. Você não precisa se concentrar nelas; elas simplesmente acontecem. Isso vale para as rotinas de recuperação, de desligar a mente e assim por diante. A resposta é que, na verdade, não mudamos a forma como trabalhamos com eles.

    “No entanto, discutimos as possíveis armadilhas. Especialmente quando você vai bem na Europa e vence grandes equipes, precisa estar ciente de que, ao voltar ao campeonato nacional, os adversários vão querer muito vencer você. Podemos encontrar um cenário totalmente diferente. Tentamos reconhecer isso como uma possível armadilha. Podemos relaxar um pouco ou baixar ligeiramente o nível de exigência, e já vimos isso acontecer muitas vezes.”

    Enquanto o Bodo/Glimt mantém sua trajetória de ascensão e busca se consolidar como um clube da Champions League, Mannswerk é sua arma secreta. Seu trabalho continuará sendo um dos pilares da abordagem da equipe, mesmo que ele se recuse a receber crédito individual pelo sucesso do clube.