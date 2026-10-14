Dois anos após o início do trabalho de Mannsverk com o Bodo, o foco deixaria de estar no que acontecia em campo e passaria para a mentalidade e o desempenho individuais. “Começamos a obter resultados e a combinar nossas formas de enxergar as coisas. Entendemos que muitos fatores fora do nosso controle podiam afetar o resultado, então precisávamos concentrar nosso tempo e nossa energia limitados nas coisas que podíamos controlar melhor”, diz ele.

O clube colheria os frutos em 2020, conquistando seu primeiro título da Eliteserien, um feito histórico, apesar de não ser apontado como favorito antes de a bola rolar. Na campanha recorde, venceu 26 dos 30 jogos da liga e marcou 103 gols.

O Bodo manteria o título no ano seguinte e também se firmaria como uma força na Europa, passando pela Conference League, pela Europa League e, por fim, chegando à Champions League na temporada passada. Outros títulos nacionais vieram em 2023 e 2024.

Mannsverk jamais assumiria o mérito por esse sucesso, mas é evidente que o trabalho do preparador mental teve um papel importante nos avanços do clube desde sua chegada, nove anos atrás. Ele acredita que foi uma questão de ganhos marginais e de foco nos pontos fortes da equipe, aplicando ensinamentos importantes de seu período na força aérea.

“Algo que hoje faz parte da nossa filosofia é entender que mesmo pessoas habilidosas e com muita capacidade continuam sendo pessoas”, afirma à GOAL. “Somos todos seres humanos, então, no fundo, enfrentamos os mesmos desafios. Temos os mesmos desafios, mas também as mesmas oportunidades.

“Os desafios são como aqueles que descrevi ao falar dos nossos antepassados: temos dificuldade para manter o foco e tendemos a imaginar cenários dramáticos. Pensamos no que pode dar errado ou terminar mal. Ficamos preocupados. De certa forma, estamos cheios de medo, e tudo isso acontece mais ou menos no piloto automático, por instinto. Acho que uma mentalidade baseada na atenção plena pode ajudar. Uma possibilidade é praticá-la por meio da meditação, mas também podemos incorporá-la aos nossos processos para que, coletivamente, sejamos capazes de ter essa consciência.

“Nossa filosofia é o que chamamos de cultura de desempenho sustentável. Obviamente, queremos ter um desempenho de alto nível por muito tempo, tanto como indivíduos, ao longo de nossas carreiras, quanto como organização, por tempo indefinido. Mas sustentabilidade também significa entender que não podemos usar mais do que temos. Precisamos construir aos poucos, tijolo por tijolo. Não se trata apenas de dinheiro ou das próprias bases, mas também de conhecimento, capacidade, equipe médica e todo o resto. Você cresce aos poucos e se torna maior.”

Ele continua: “Outro princípio básico é que, para competir, você precisa conhecer a si mesmo ou à sua organização. Quais são seus pontos fortes, suas fraquezas e suas vulnerabilidades? Concentre-se nos pontos fortes. Não é nada complicado, mas, quando as pessoas começam a falar sobre competir, tendem a olhar para suas fraquezas. Pensam: ‘Não sou bom o suficiente nisso. Nunca serei bom o suficiente nisso’, ou: ‘As pessoas contra quem competimos são muito melhores do que nós’. Como equipe, podemos reconhecer isso e voltar a nos concentrar no que importa.

“Outro princípio é que nosso melhor desempenho ainda está por vir. Basicamente, isso significa que sempre podemos melhorar um pouco. Tendemos a reduzir nossas ambições. Pense nas resoluções de Ano-Novo e nas mudanças que prometemos fazer em janeiro. Muitas vezes fracassamos porque somos ambiciosos demais e buscamos uma melhora de 15% ou 20%.

“Tentamos ter consciência disso e pensar sempre na regra de 1%. Pequenas melhorias ao longo do tempo aumentam as chances de sucesso. Quanto mais sucesso temos, mais forte se torna o efeito cumulativo. Podemos ter muitos projetos de melhoria de 1%, com pessoas diferentes trabalhando em pequenos avanços. Quando tudo se soma, podemos ter um efeito muito maior.”