Na visão de Inler, mentalidade e disciplina serão fundamentais para reduzir a diferença, em vez de gastar pesado com reforços para competir com equipes como Napoli, Inter, AC Milan e Juve.

Terminar em 10º lugar na última temporada já foi um passo significativo à frente, enquanto o experiente ex-zagueiro de Bayern de Munique e Real Madrid David Alaba chegou ao clube em uma transferência sem custos. Sua liderança certamente aumentará as chances de sucesso da Udinese.

"O desafio agora é muito maior do que [era] antes", diz Inler. "Antes era muito difícil porque você tinha muitos grandes jogadores na Serie A, mas agora, na minha posição de diretor, eu trago a mentalidade, a disciplina de que os jogadores precisam, especialmente todos os dias, porque você precisa pressioná-los todos os dias.

"No passado, nós só jogávamos futebol, não tínhamos redes sociais, e agora você também tem essa pressão do público. É por isso que é importante conversar muito com os jogadores e também mostrar a eles como construir uma carreira. É por isso que, para mim, o trabalho diário é importante, para mostrar a eles qual caminho precisam seguir."

A Udinese ocupa atualmente a 13ª colocação na Serie A, tendo somado apenas uma vitória em seus cinco primeiros jogos, incluindo uma sequência de três derrotas consecutivas antes da longa pausa internacional. Inler acredita que as coisas vão mudar.

"A temporada ainda é longa, mas jogo a jogo precisamos tentar vencer", disse. "Não tivemos um começo como nos dois anos anteriores desde que estou aqui, e o mais importante é manter a humildade, trabalhar duro e reforçar a energia. Precisamos de uma boa preparação, mental e física."

Esse sentimento é compartilhado pelo importante defensor da Udinese, Oumar Solet. "Só precisamos manter o foco, em cada jogo. Na última temporada fomos muito bem pela Udinese", disse o francês à GOAL. "Nosso objetivo é tentar seguir nesse caminho, sabemos que podemos alcançar isso. Temos que trabalhar. A temporada já começou, mas estou muito animado para seguir em frente e ver o que acontece."