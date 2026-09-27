A antiga geração dourada da Udinese e a luta por relevância na ultracompetitiva Serie A
Os torcedores mais jovens talvez não estejam tão familiarizados com a Udinese, que vem da pequena cidade de Udine, no nordeste da Itália, que tem uma população de menos de 100 mil habitantes.
Mas, embora hoje seja muito um clube de meio de tabela da Serie A, já foi uma das melhores equipes do país fora da ordem estabelecida, com um elenco repleto de heróis cult, incluindo um bicampeão da artilharia da Serie A que dedicou seus melhores anos aos friulanos.
As expectativas podem ter mudado, mas a Udinese se consolidou como uma presença constante na Serie A, enquanto busca um sucesso sustentável na luta para seguir relevante, tanto em sentido figurado quanto literal.
Anos dourados
Agora isso já parece uma lembrança distante, mas ao longo dos anos 2000 e do início da década de 2010, a Udinese esteve entre os melhores do resto na Serie A e foi presença constante em competições europeias, classificando-se para a Champions League pela primeira vez em sua história em 2004-05, antes de alcançar as quartas de final da Copa da Uefa em 2008-09 e chegar até o terceiro lugar na liga em 2011-12.
O clube teve sete anos de sucesso relativo e sustentado a partir de 2007, terminando regularmente nas vagas para competições europeias. Foi durante esse período que vários dos nomes mais icônicos da era moderna do clube passaram pelos portões do Stadio Friuli, incluindo Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah e Gokhan Inler, que desde então voltou como diretor esportivo.
Eles formaram a espinha dorsal de um elenco equilibrado que já contava com o lendário goleiro Samir Handanovic, o futuro astro de Barcelona e Arsenal Alexis Sanchez e o atacante icônico Antonio Di Natale. Esse núcleo ajudou a Udinese a alcançar sua melhor campanha europeia desde a conquista da Copa Intertoto em 2000, ao chegar às quartas de final da Copa da Uefa em 2009, perdendo por pouco nos pênaltis para o Werder Bremen, que viria a ser finalista, sem os lesionados Handanovic e Di Natale.
"Tínhamos muitos jogadores realmente bons, bons líderes", disse Inler à GOAL. "Tínhamos grandes jogadores como Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic no gol, (Mehdi) Benatia na defesa. Muitos, muitos nomes.
"Ano após ano melhoramos, e nos quatro anos em que fiquei aqui, o quarto ano foi o melhor. Conseguimos uma vaga na Champions League com um elenco tão jovem. Fico feliz por ter vivido esse grande período com a Udinese."
artilheiro
Foram os gols de Di Natale que serviram de espinha dorsal para o sucesso do clube no fim dos anos 2000 e no início dos anos 2010, e ele é uma parte enorme da razão pela qual a atenção de tanta gente se voltou para a Udinese fora da Itália durante seus prolíficos 12 anos no clube, já que dedicou seus melhores anos aos friulanos.
Um atacante de baixa estatura, veloz e versátil, com um verdadeiro foguete no pé direito e capaz de marcar de praticamente qualquer lugar, Di Natale foi extremamente prolífico nos últimos anos de sua carreira depois de chegar vindo do Empoli em 2004 e assumir a braçadeira de capitão três anos depois.
Apesar de já ter passado dos 30 anos, ele marcou mais de 25 gols em quatro temporadas consecutivas entre 2009 e 2013 e terminou como capocannoniere da Serie A, ou artilheiro, em duas campanhas seguidas, em 2009-10, com 29 gols, e 2010-11, com 28. Seu desempenho na primeira delas também lhe rendeu o prêmio de Futebolista Italiano do Ano da Serie A.
"Di Natale era nosso capitão, um irmão mais velho que nos ajudava a nos virar em campo", diz à GOAL o ex-meio-campista da Udinese que virou diretor técnico, Inler. ""Ele estava realmente ao nosso lado, às vezes também era duro com os jogadores mais jovens, mas esse é o jeito certo de melhorar."
Entre 2009 e 2011, os craques modernos Lionel Messi, com 82, e Cristiano Ronaldo, com 86, foram os únicos dois jogadores a marcar mais gols em ligas do que os 67 de Di Natale. Apesar de flertar com a aposentadoria e receber várias propostas para se transferir, inclusive da Juventus, então vencedora em série do Scudetto, o experiente atacante permaneceu fiel à Udinese até finalmente pendurar as chuteiras em 2016, aos 38 anos.
Sorte mediana
A situação da Udinese mudou muito desde os anos de auge do clube e de Di Natale, há mais de uma década. Embora seja uma presença constante na Serie A, onde está desde seu acesso mais recente, em 1995, o time só terminou uma temporada na metade de cima da tabela uma vez desde 2013, o que aconteceu com o 10º lugar na última temporada.
A saída do influente Francesco Guidolin em 2014 certamente teve um impacto negativo, já que ele havia levado o clube ao quarto, terceiro e quinto lugares nas três temporadas anteriores. Em seguida veio uma sucessão de treinadores sem sucesso, e aquela geração dourada de Di Natale, Handanovic, Sanchez, Inler e outros acabou passando sem ser devidamente substituída, enquanto a diferença financeira para os maiores clubes da Serie A aumentou significativamente.
Talvez sem surpresa, a Udinese também flertou com o rebaixamento em várias ocasiões, escapando por pouco da queda em 2015, 2016 e 2024. Fora isso, terminou de forma consistente na parte de baixo do meio da tabela. Após uma melhora discreta na última temporada, o objetivo agora é, de alguma forma, reduzir ainda mais a distância para os times acima. Essa responsabilidade recai sobre a família Pozzo, proprietária do clube há 40 anos, e sobre a estrutura que ela construiu.
Como atuais acionistas majoritários do Watford e ex-proprietários do Granada, os Pozzo são pioneiros do modelo multiclubes, com diferentes graus de sucesso. Alguns os acusam de priorizar seus outros ativos, com a queda de rendimento da Udinese coincidindo mais ou menos com o acesso do Watford à Premier League em 2015.
"Você tem essa pressão"
Na visão de Inler, mentalidade e disciplina serão fundamentais para reduzir a diferença, em vez de gastar pesado com reforços para competir com equipes como Napoli, Inter, AC Milan e Juve.
Terminar em 10º lugar na última temporada já foi um passo significativo à frente, enquanto o experiente ex-zagueiro de Bayern de Munique e Real Madrid David Alaba chegou ao clube em uma transferência sem custos. Sua liderança certamente aumentará as chances de sucesso da Udinese.
"O desafio agora é muito maior do que [era] antes", diz Inler. "Antes era muito difícil porque você tinha muitos grandes jogadores na Serie A, mas agora, na minha posição de diretor, eu trago a mentalidade, a disciplina de que os jogadores precisam, especialmente todos os dias, porque você precisa pressioná-los todos os dias.
"No passado, nós só jogávamos futebol, não tínhamos redes sociais, e agora você também tem essa pressão do público. É por isso que é importante conversar muito com os jogadores e também mostrar a eles como construir uma carreira. É por isso que, para mim, o trabalho diário é importante, para mostrar a eles qual caminho precisam seguir."
A Udinese ocupa atualmente a 13ª colocação na Serie A, tendo somado apenas uma vitória em seus cinco primeiros jogos, incluindo uma sequência de três derrotas consecutivas antes da longa pausa internacional. Inler acredita que as coisas vão mudar.
"A temporada ainda é longa, mas jogo a jogo precisamos tentar vencer", disse. "Não tivemos um começo como nos dois anos anteriores desde que estou aqui, e o mais importante é manter a humildade, trabalhar duro e reforçar a energia. Precisamos de uma boa preparação, mental e física."
Esse sentimento é compartilhado pelo importante defensor da Udinese, Oumar Solet. "Só precisamos manter o foco, em cada jogo. Na última temporada fomos muito bem pela Udinese", disse o francês à GOAL. "Nosso objetivo é tentar seguir nesse caminho, sabemos que podemos alcançar isso. Temos que trabalhar. A temporada já começou, mas estou muito animado para seguir em frente e ver o que acontece."
Sucesso sustentável
O clube não esconde o fato de que suas prioridades mudaram um pouco desde os dias de euforia do fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, com objetivos fora de campo também ganhando prioridade.
Longe dos gramados, a Udinese se consolidou como o time mais sustentável da Itália e um dos mais sustentáveis de toda a Europa graças às suas iniciativas ecológicas, que começaram quando pediu à fornecedora de material esportivo Macron que produzisse suas camisas com materiais reciclados em 2020. O Bluenergy Stadium, da equipe friulana, é totalmente abastecido em dias de jogo por uma usina solar de 2.400 painéis, enquanto também há estratégias em prática para combater o desperdício de alimentos, e o clube se envolveu com a comunidade de Udine para promover educação sobre questões ambientais.
Em entrevista à GOAL, Magda Pozzo, executiva do clube e filha do proprietário Giampaolo, diz: "Somos um dos times da Itália que estão muito envolvidos com todas as práticas de sustentabilidade. Tentamos colocar em prática atividades que promovam a sustentabilidade, ir ao estádio de bicicleta, somos o único clube com um parque solar na Itália, então conseguimos energia solar durante os jogos, então é um projeto incrível."
Ela entende que a sustentabilidade deve ser o objetivo dentro e fora de campo. "Não podemos esquecer que Udine é uma cidade pequena, temos 100 mil pessoas vivendo lá, então acho que precisamos ser conservadores e saber que somos estáveis no meio da tabela", afirma. "Mas, claro, ao mesmo tempo [devemos] tentar melhorar a cada ano, e acho que essa é toda a ideia e toda a estratégia.
"Somos muito cuidadosos, e é por isso que estamos aqui como família há 40 anos e há 30 anos na Serie A, e acho muito importante que também apliquemos a sustentabilidade à questão financeira."
Chamado do Milan
Nos últimos quatro anos, a aposta do Udinese em sua autopromoção levou o clube, de forma até surpreendente, à Semana de Moda de Milão. Agora, virou tradição para os Friulani revelar seu terceiro uniforme nesse cenário único, e 2026 não foi diferente, já que o Udinese aproveitou a oportunidade para celebrar seu 130º aniversário.
Um uniforme elegante, em tom creme, com motivo de estrela, escudo especial de aniversário e detalhes em preto, foi revelado em um evento no centro de Milão na terça-feira, com os jogadores do time principal Solet, Maduka Okoye, Nicolo Bertola e Matteo Palma como modelos.
A camisa foi desenhada pelo milanês Giuseppe Buccinna e se inspirou na fotógrafa Tina Modotti e no poeta Pier Paolo Pasolini, ambos retrataram o espírito de Friuli, região de origem do Udinese, por meio de suas respectivas linguagens artísticas.
"Faz quatro anos que fazemos isso, graças ao clube e à Macron podemos estar na Semana de Moda de Milão, onde há muitas pessoas e artistas famosos", disse Inler à GOAL. "Todo ano procuramos um artista para criar nossa camisa, e é sempre especial vir aqui. Os jogadores gostam disso porque é importante mostrá-los não apenas como jogadores de futebol em campo, mas também representando a si mesmos em um evento como a semana de moda."
O terceiro uniforme do Udinese para 2026-27 já está disponível para compra nas lojas oficiais do clube ou em Macron.com.