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imago-sport-1084210065.jpgIMAGO / DeFodi Images

A Alemanha está em apuros! Um "novo mercado de transferências" fica cada vez mais aquecido

Hoje, não são mais apenas os clubes que disputam jogadores, mas também as federações, e a Alemanha é um dos focos dessa tendência. As transferências nesse "novo" mercado muitas vezes resultam de um longo trabalho prévio e talvez, um dia, possam exigir o pagamento de taxas de transferência.

Nino Duit
Traduzido por

  • O mercado de transferências passou por uma transformação considerável. Antes visto mais como um aspecto secundário do futebol, há muito tempo ele ocupa o centro das atenções. Hoje em dia, muitos torcedores parecem mais interessados em saber quais jogadores seu clube (talvez) vai contratar do que em quem acaba entrando em campo, no desempenho desses atletas e nos resultados que eles conseguem.

    Provavelmente para a alegria de todos eles, surgiu nos últimos tempos uma espécie de segundo mercado de transferências. Ao contrário do mercado original, aqui não são os clubes que disputam jogadores, mas as federações, muitas vezes com uma rivalidade igualmente acirrada. Essa mudança foi desencadeada por um fenômeno que nada tem a ver com o futebol em si, mas faz parte da história mundial: a migração em massa de pessoas em busca de uma vida melhor, mais segura ou ambas.

    Esses movimentos migratórios fazem com que uma parcela considerável da população mundial tenha mais de uma pátria e, portanto, em tese, possa jogar futebol por mais de uma seleção nacional. Esse fenômeno é especialmente marcante na Europa, sobretudo na Alemanha.

  • Nicolo Tresoldi: um jogador, três países

    imago-sport-1085514721.jpgIMAGO

    Do ponto de vista alemão, a situação mais interessante no momento é a de Nicolo Tresoldi. O atacante de 22 anos vem marcando gols em série pelo Club Brugge. Em tese, ele pode defender três países. Filho de uma argentina e de um italiano, nasceu na Sardenha. Por causa de uma mudança de emprego da mãe, mudou-se com a família para Hannover aos 13 anos e, mais tarde, obteve a cidadania alemã.

    É claro que as três federações querem contar com ele. A Alemanha, em particular, precisa muito de um centroavante jovem e goleador. Tresoldi já contou que conversou com o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, e com seu colega italiano, Roberto Mancini, e afirma: "Meu coração está um pouco dividido, 50:50." Atualmente, Tresoldi joga pela seleção sub-21 da Alemanha e pretende decidir qual federação representará após o Campeonato Europeu Sub-21, no próximo verão. A situação segue indefinida!

    Um breve resumo das regras: nas categorias de base, um jogador pode trocar de federação quantas vezes quiser, desde que tenha a cidadania do respectivo país. Assim que disputa uma partida oficial pela seleção principal, fica, a princípio, vinculado a ela. Depois disso, só pode mudar se tiver disputado três partidas ou menos, não tiver integrado o elenco em nenhum grande torneio, sua última partida tiver ocorrido há pelo menos três anos e, na época, tiver menos de 21 anos e já possuir o passaporte do novo país.

  • Seleção de cidadãos com dupla cidadania

    Tresoldi é, no momento, o nome mais quente desse mercado de transferências na Alemanha, mas está longe de ser o único. Uma olhada no atual elenco da seleção alemã sub-21 mostra a importância que o sucesso nesse novo mercado pode ter para o desempenho futuro da equipe principal. Dos 23 jogadores, 14 têm pelo menos mais uma cidadania.

    Além de Tresoldi, é o caso de promessas como Paris Brunner (República Democrática do Congo), Dzenan Pejcinovic (Montenegro e Bósnia e Herzegovina) e Karim Coulibaly (Costa do Marfim). O cenário é semelhante em todas as seleções de base. Niko Ilicevic, que recentemente estreou pelo Eintracht Frankfurt na Bundesliga um dia depois de completar 16 anos, também tem cidadania croata, por exemplo. Todos são procurados pelos outros países que também consideram seus, e todos ainda podem decidir não seguir carreira na seleção alemã, embora tenham sido formados na Alemanha.

    No passado recente, muitos jogadores com dupla cidadania permaneceram fiéis à Federação Alemã de Futebol (DFB), como Jonathan Tah (Costa do Marfim), Aleksandar Pavlovic (Sérvia) e Jamal Musiala (Inglaterra). Mas, objetivamente, a Alemanha perdeu para outras federações jogadores bons demais e em número excessivo. Jogadores que, sem dúvida, reforçariam a seleção alemã agora ou no futuro.

  • Stanisic, Yildiz e Maza optaram por não defender a seleção alemã

    Os exemplos mais conhecidos e mais amargos do ponto de vista alemão são Josip Stanisic (Bayern de Munique, Croácia), Kenan Yildiz (Juventus, Turquia) e Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, Argélia). No verão, os três disputaram a Copa do Mundo não pela Alemanha, mas pelas seleções dos países de seus antepassados. Assim como vários outros jogadores com trajetórias semelhantes, de Paul Wanner (Áustria) e Malik Tillman (EUA) a Can Uzun (Turquia).

    E a tendência continua. Erblin Osmani (17), promissor meio-campista nascido em Munique e formado nas categorias de base do Bayern de Munique, estreou recentemente por Kosovo. O zagueiro Matteo Palma (18), de Berlim, integra pela primeira vez o elenco da seleção italiana, depois de conquistar uma vaga de titular na Udinese, clube da Serie A. Osmani e Palma haviam jogado anteriormente pelas seleções de base da Alemanha.

    A escolha de um jovem jogador por uma seleção ou outra costuma ser, acima de tudo, uma questão de coração, mas um coração também pode ser conquistado. Essas derrotas alemãs no mercado de transferências entre federações também se devem a falhas da Federação Alemã de Futebol (DFB) e à atuação estrategicamente inteligente de outros países. Em especial, federações de países com grandes comunidades de imigrantes na Alemanha procuram, por vezes de forma altamente profissional, identificar cedo talentos com dupla cidadania no país. 

    Visivelmente alarmado, Jochen Sauer, chefe das categorias de base do Bayern de Munique, afirmou recentemente em entrevista ao SPOX: "Hoje existe uma disputa entre as federações nacionais que precisamos enfrentar com urgência."

    imago-sport-1083862271.jpgIMAGO

  • Vukovar como ponto de partida

    Danijel Lucic é considerado uma figura-chave da federação croata HNS na Alemanha. Ele é presidente da diretoria executiva da Saint-Gobain, grande conglomerado do setor de construção com vários milhares de funcionários, e, segundo uma reportagem do renomado jornal croata Jutarnji list , também lidera há muitos anos a busca por talentos de origem croata na Alemanha. De acordo com a reportagem, ele conta com o apoio de 20 olheiros voluntários.

    A cada primavera, Lucic reuniria uma seleção de talentos de origem croata que moram na Alemanha para disputar um tradicional torneio sub-14 em Vukovar. Lá, equipes de base de clubes da primeira divisão croata, como Dinamo Zagreb e Hajduk Split, enfrentam equipes da diáspora formadas por jogadores de diversos países. A HNS mantém uma ampla rede de olheiros não apenas na Alemanha, mas também em outros países com uma grande diáspora croata. A disputa por talentos não é um fenômeno exclusivo da Alemanha.

    Vukovar não foi escolhida por acaso para sediar o torneio. A cidade foi um importante cenário da Guerra dos Bálcãs na década de 1990 e, por isso, tem uma forte carga emocional na Croácia. "Quando levamos as crianças a Vukovar, muitas delas têm apenas passaporte alemão", contou Lucic em entrevista ao Jutarnji list. "Mas, depois de visitarem a cidade e ouvirem as histórias, elas voltam e convencem os pais a providenciar uma certidão de nascimento e um passaporte croata para elas." 

    Segundo a reportagem, Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic e Marin Pongracic estão entre os ex-participantes conhecidos do torneio. Todos nasceram e foram formados na Alemanha, e todos depois atuaram pela seleção principal da Croácia. Segundo o próprio Lucic, ele chegou a trabalhar pessoalmente para que Stanisic recebesse sua primeira convocação para a seleção croata em 2021. Desde então, Stanisic se tornou um lateral de nível internacional no Bayern de Munique, enquanto a seleção alemã sofre com a falta crônica de opções justamente nessa posição.

    Filip Pavic já segue os passos de Stanisic: o jovem de 16 anos, de Freising, é considerado o maior talento defensivo do Bayern de Munique. Em março, o técnico Vincent Kompany fez dele o segundo jogador mais jovem a estrear pelo clube de Munique, atrás apenas de Paul Wanner. Recentemente, Pavic deixou a seleção alemã sub-16 e passou a representar a federação croata, pela qual atua atualmente na seleção sub-18.

  • Ícones para despertar emoções

    imago-sport-1078695595.jpgIMAGO

    Outras federações estrangeiras também apostam, na Alemanha, na identificação precoce e na criação de vínculos emocionais com talentos que têm dupla cidadania. A FFK do Kosovo, por exemplo, organiza regularmente eventos de observação de jogadores perto de Frankfurt. A TFF da Turquia participa, ao menos nos bastidores, de eventos desse tipo em diferentes regiões da Alemanha. Assim como o torneio de Vukovar, esses são apenas exemplos isolados de uma prática mais ampla.

    Uma presença constante na busca por talentos de origem turca na Alemanha é Yildiray Bastürk, que jogou por muitos anos na Bundesliga. Recentemente, circularam na Turquia notícias de que Bastürk poderia até assumir um novo cargo como responsável pelas seleções de base na Europa, com o objetivo de aprimorar as estruturas de observação de jogadores em todo o continente.

    Segundo esses relatos, Mehmet Ekici estaria sendo cogitado como mais um observador de jogadores na Alemanha. Ele passou pelas categorias de base do Bayern de Munique e jogou pelas seleções de base da Alemanha antes de passar a defender a Turquia, em 2010. O então presidente da federação, Hamit Altintop, que também poderia ter jogado pela Alemanha, empenhou-se pessoalmente para atrair Yildiz e Uzun. É natural que a abordagem de ídolos como esses impressione talentos indecisos.

    Por causa do histórico de migração, quase todas as nações com uma grande diáspora na Alemanha contam no país com figuras de identificação semelhantes. O papel que Bastürk e Altintop têm para a Turquia é desempenhado pelo técnico da seleção sub-21 Ivica Olic para a Croácia e pelo técnico Sergej Barbarez e o presidente da federação Emir Spahic para a Bósnia. Eles falam a língua ou as línguas e conhecem a mentalidade ou as mentalidades desses países.

    O Kosovo tem até um alemão como técnico da seleção: Franco Foda. Foi Foda quem recentemente convenceu Osmani a trocar de federação e, em setembro, fez dele o jogador mais jovem a defender a seleção na história do Kosovo. No Bayern de Munique, aliás, Osmani é o terceiro jogador mais jovem da história do clube, atrás de Pavic e Wanner.

  • Wael Mohya como símbolo de uma mudança de mentalidade na DFB?

    Na disputa por jogadores entre federações, as nações (supostamente) menores têm, por razões óbvias, uma grande vantagem: com menos concorrência e expectativas mais baixas, podem oferecer aos talentos a perspectiva de uma vaga de titular e até de participação em torneios mais cedo, além de facilitar uma estreia antecipada que os vincule à seleção. Na Alemanha, também pela maior quantidade de jogadores, o caminho tradicional passa por todas as seleções de base até chegar à principal.

    Estreias antecipadas são exceção, mas seriam o meio mais óbvio de evitar mudanças de federação. No fim das contas, porém, costuma ser uma aposta feita às custas do jogador: se a carreira pela seleção alemã não der certo, algo que, do ponto de vista puramente estatístico, não é improvável, ele também ficaria impedido de seguir carreira pela federação rival. De certa forma, seria uma cópia de uma antiga jogada do Bayern no mercado de transferências tradicional: contratar os maiores talentos dos rivais e, se necessário, deixá-los no banco.

    Voltando aos croatas de Vukovar: Stanisic certamente teria construído uma carreira na seleção alemã. Matanovic, Pasalic e Pongracic provavelmente não, mas, assim, disputaram torneios pela seleção croata. Não há como saber disso no momento das estreias.

    Na Federação Alemã de Futebol (DFB), porém, parece estar ocorrendo uma pequena mudança de postura. Para a atual série de jogos internacionais, o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, simplesmente convocou Wael Mohya, de 17 anos, também pretendido pela federação marroquina. Se Mohya de fato estrear, será o terceiro jogador mais jovem da história da seleção alemã e o mais jovem desde um certo Marius Hiller, em 1908.

    imago-sport-1085609285.jpgIMAGO

  • Fuga de talentos: quais erros a DFB comete?

    Ao ouvir pessoas do meio, fica claro que nem sempre seriam necessárias estreias pela seleção principal para impedir preventivamente que talentos indecisos mudem de federação. A DFB, portanto, muitas vezes deixaria de criar desde cedo um vínculo emocional entre jogadores com dupla cidadania e a seleção alemã. Pessoas-chave da federação raramente tomariam a iniciativa de estabelecer contato pessoal com os jogadores e seus pais e, por exemplo, parabenizá-los por um aniversário ou por um gol. Só fariam isso quando já fosse (quase) tarde demais e outras federações já tivessem feito meticulosamente seu trabalho prévio.

    O próprio diretor-executivo da DFB, Andreas Rettig, está ciente desse problema. "Precisamos fortalecer esse vínculo emocional e nos empenhar ainda mais em todas as faixas etárias", disse Rettig em março ao Kölner Stadt-Anzeiger, "para que também o jogador das categorias de base sinta: não quero sair daqui, devo muito à DFB."

    Também há, por vezes, críticas à qualidade de vários técnicos das seleções de base, entre eles o atual treinador da seleção sub-16, Marc-Patrick Meister, alvo recorrente dessas críticas. Ele ignorou Maza do sub-15 ao sub-17, teria tido divergências com Palma, que agora optou pela Itália, e não teria se empenhado de fato para atrair Uzun e Yildiz. Por isso, ambos já jogavam pela Turquia nas categorias de base. "A Alemanha nunca me procurou", lamentou mais tarde Yildiz, nascido em Regensburg. "Eu teria considerado um convite, mas não recebi nenhuma ligação da DFB."

    Talvez, porém, os técnicos das seleções de base também não contem, por vezes, com o apoio de pessoal necessário para, ao montar suas equipes, manter um panorama bem fundamentado de todos os talentos nos 58 centros de formação de jovens atletas do país.

  • DFB exige indenizações por formação em transferências

    imago-sport-1084208048.jpgIMAGO

    Nesse novo mercado de transferências, a moeda de troca até agora tem sido os vínculos pessoais, as emoções alimentadas, as influências familiares e as perspectivas de tempo de jogo e títulos. A DFB quer mudar isso e passar a incluir também o bom e velho dinheiro nas mudanças de federação. "É certo que jogadores formados em uma federação durante, às vezes, seis, oito, dez anos possam mudar de federação nacional de um dia para o outro sem custo algum?", perguntou Rettig na referida entrevista, antes de dar sua própria resposta: "Eu digo que não."

    Por isso, a DFB estuda instituir indenizações obrigatórias por formação em casos de mudança de federação, ou seja, valores de transferência. Pouco antes da Copa do Mundo, Rettig reafirmou seus planos e anunciou que entraria em contato com a FIFA a respeito. Não há notícia de novos desdobramentos. Rettig deixará seu cargo na DFB no fim do ano. 

    Na época, ao apresentar a proposta, o dirigente de saída também deu uma alfinetada nas federações que regularmente tiram talentos da DFB. "Deixam os outros cuidar da formação e depois vão procurar onde está a joia." Haveria até federações "que investem mais dinheiro, tempo e dedicação na busca por jogadores do que na formação por conta própria". Tudo, portanto, um pouco como no mercado tradicional de transferências.