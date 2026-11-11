Danijel Lucic é considerado uma figura-chave da federação croata HNS na Alemanha. Ele é presidente da diretoria executiva da Saint-Gobain, grande conglomerado do setor de construção com vários milhares de funcionários, e, segundo uma reportagem do renomado jornal croata Jutarnji list , também lidera há muitos anos a busca por talentos de origem croata na Alemanha. De acordo com a reportagem, ele conta com o apoio de 20 olheiros voluntários.

A cada primavera, Lucic reuniria uma seleção de talentos de origem croata que moram na Alemanha para disputar um tradicional torneio sub-14 em Vukovar. Lá, equipes de base de clubes da primeira divisão croata, como Dinamo Zagreb e Hajduk Split, enfrentam equipes da diáspora formadas por jogadores de diversos países. A HNS mantém uma ampla rede de olheiros não apenas na Alemanha, mas também em outros países com uma grande diáspora croata. A disputa por talentos não é um fenômeno exclusivo da Alemanha.

Vukovar não foi escolhida por acaso para sediar o torneio. A cidade foi um importante cenário da Guerra dos Bálcãs na década de 1990 e, por isso, tem uma forte carga emocional na Croácia. "Quando levamos as crianças a Vukovar, muitas delas têm apenas passaporte alemão", contou Lucic em entrevista ao Jutarnji list. "Mas, depois de visitarem a cidade e ouvirem as histórias, elas voltam e convencem os pais a providenciar uma certidão de nascimento e um passaporte croata para elas."

Segundo a reportagem, Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic e Marin Pongracic estão entre os ex-participantes conhecidos do torneio. Todos nasceram e foram formados na Alemanha, e todos depois atuaram pela seleção principal da Croácia. Segundo o próprio Lucic, ele chegou a trabalhar pessoalmente para que Stanisic recebesse sua primeira convocação para a seleção croata em 2021. Desde então, Stanisic se tornou um lateral de nível internacional no Bayern de Munique, enquanto a seleção alemã sofre com a falta crônica de opções justamente nessa posição.

Filip Pavic já segue os passos de Stanisic: o jovem de 16 anos, de Freising, é considerado o maior talento defensivo do Bayern de Munique. Em março, o técnico Vincent Kompany fez dele o segundo jogador mais jovem a estrear pelo clube de Munique, atrás apenas de Paul Wanner. Recentemente, Pavic deixou a seleção alemã sub-16 e passou a representar a federação croata, pela qual atua atualmente na seleção sub-18.