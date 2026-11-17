Enquanto o futebol de clubes se prepara para voltar nos próximos dias, alguns dos melhores jovens jogadores do planeta continuarão concentrados nas seleções, já que a Copa do Mundo Sub-17 começa na quinta-feira, no Catar. Vários talentos estarão em ação no Oriente Médio em busca do título mundial da categoria, conquistado por Portugal na última edição.

O torneio foi afetado pela desistência de última hora dos Estados Unidos por questões de segurança, mas as outras 47 seleções devem participar conforme o planejado. Assim, os torcedores poderão observar mais de perto algumas prováveis estrelas do futuro ao longo das próximas três semanas e meia.

Cesc Fabregas, Toni Kroos e Phil Foden estão entre os jogadores que já conquistaram a Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-17, o que mostra o histórico do torneio como palco para talentos excepcionais brilharem. Mas em quem vale a pena ficar de olho em 2026? A GOAL selecionou 10 jovens promessas para acompanhar na Copa do Mundo Sub-17 deste ano...