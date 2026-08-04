O confronto entre a seleção do Marrocos e a do Senegal na Copa Africana de Nações feminina de 2026 se transformou em assunto amplo fora das quatro linhas, depois que o desperdício de duas cobranças de pênalti consecutivas pelas "Leoas do Atlas" provocou uma onda de deboche por parte de algumas vozes senegalesas, antes que a polêmica se estendesse para incluir o internacional marroquino Brahim Díaz, por conta de um episódio anterior diante da seleção senegalesa.

A seleção feminina do Marrocos garantiu sua passagem às quartas de final do torneio continental, após o empate sem gols diante do Senegal, na noite de segunda-feira, no estádio Moulay Hassan, na cidade de Rabat, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

A seleção marroquina esteve perto de arrancar a vitória durante o segundo tempo, depois de conseguir dois pênaltis no período em que dominava as ações da partida, mas a meio-campista Yasmine Mrabet esbarrou na grande atuação da goleira da seleção senegalesa, Adji Ndiaye, que se transformou na estrela do confronto.

A primeira tentativa veio aos 65 minutos, quando Ndiaye defendeu o chute de Mrabet, tirando a bola perto da trave direita, antes que a goleira do Senegal voltasse, apenas 4 minutos depois, a impedir a mesma jogadora de marcar, em uma nova defesa na segunda cobrança, aos 69 minutos.

O episódio provocou grande repercussão nas redes sociais, com alguns torcedores e comentaristas senegaleses aproveitando a oportunidade para debochar da seleção marroquina.

A conta "Teranga Boy" esteve entre as que mais comentaram o episódio, ao relacionarem os dois pênaltis perdidos por Mrabet ao famoso episódio de Brahim Díaz.

A conta senegalesa trouxe de volta à memória o pênalti que Díaz desperdiçou em uma cobrança à "Panenka" diante da seleção do Senegal na final da Copa Africana de Nações masculina de 2025, quando tentou enganar o goleiro Édouard Mendy com um toque suave, antes de fracassar em transformá-lo em gol.

O que aumentou a difusão do comentário foi a coincidência entre o desperdício dos dois pênaltis na partida feminina e a comemoração do vigésimo sétimo aniversário de Díaz, o que alguns seguidores consideraram uma ironia que os levou a resgatar o lance da final continental masculina.

Conforme registrou o site "Africa Soccer", especializado em notícias esportivas do continente africano, esse deboche não passou sem resposta do lado marroquino, com as redes sociais registrando reações que incluíram acusações de uso de bruxaria, em alusão à polêmica anterior que acompanhou a seleção senegalesa no caso das "toalhas", que gerou discussão durante competições passadas.

Apesar do empate, a seleção feminina do Marrocos conseguiu carimbar o passaporte para a próxima fase da Copa Africana de Nações, enquanto a seleção senegalesa se despediu do torneio após o fim de sua trajetória na fase de grupos.

Vale lembrar que a partida entre Marrocos e Senegal na final da Copa Africana de Nações masculina de 2025 terminou com a vitória dos Leões da Teranga por um gol, mas o lado marroquino recebeu o título posteriormente por decisão administrativa. Ainda assim, os senegaleses apresentaram um recurso contra a decisão perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), e todos ainda aguardam a decisão do tribunal, prevista para outubro próximo.