Zoeira! No Twitter, Gabigol e Arrascaeta debocham de comentarista por críticas

Aydano Andre Motta, que disse que o atacante "está se tornando um problema" no Flamengo

Gabriel Barbosa, o Gabigol, vive um dos melhores momentos de sua carreira no . Com 14 gols anotados em 26 jogos disputados na temporada, o atacante pode encerrar o ano com a sua melhor marca desde que iniciou no futebol profissional e aproveitou desse argumento para rebater uma crítica que recebeu.

Com pouco menos da metade da temporada disputada, Gabigol já superou os números de ex-jogadores do Mengão, como Alecsandro (11 gols marcados em 2015) e Henrique Dourado (12 gols, 2018), que fecharam anos-calendário inteiros como artilheiros da temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mas, apesar de sua fase, o jogador foi criticado pelo jornalista Aydano Andre Motta, que disse que o atacante "está se tornando um problema".

Mais artigos abaixo

"O Flamengo precisa de uma opção consistente para o seu ataque. Porque o Gabigol tá se revelando um problema", disse Aydano em entrevista ao programa "Acabou a brincadeira".

Gabigol, por meio de suas redes sociais, rebateu o jornalista e destacou que vive o melhor ano de sua carreira e aproveitou o nome do programa para ironizar: "acabou a brincadeira mesmo".

Ano da minha melhor média de gols na carreira.. #acabouabrincadeira MEXXXMO hahahahaha https://t.co/zXCAFPwwbh — Gabriel Barbosa (@gabigol) 14 de junho de 2019

Assim como o atacante, quem também debochou do comentário foi Arrascaeta.