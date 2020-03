Zoca, irmão de Pelé, jogou no Santos e depois cuidou dos negócios do Rei

Irmão mais novo do Rei de Futebol faleceu na noite desta quarta-feira; ele lutava contra um câncer e estava internado

Faleceu na noite desta quarta-feira Jair Arantes do Nascimento, irmão de Pelé. Aos 77 anos, Zoca, como era conhecido, lutava contra um câncer de próstata e estava internado no hospital Casa da Saúde de , no litoral paulista.

Zoca, assim como irmão, tentou a carreira no futebol e chegou a atuar pelo Santos entre 1961 e 1962, mas nem de longe obteve o sucesso do Rei do Futebol. Foram 15 jogos e quatro gols com a camisa santista. Depois disso, ele abandonou os gramados e passou a cuidar da carreira de Pelé.

O velório acontece nesta quinta-feira, 26, no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. A cerimônia será restrita à família. Aos 79 anos, Pelé ainda tem outra irmã, Maria Lúcia Nascimento.

Nas redes sociais, o Santos lamentou o falecimento do ex-jogador e irmão do maior ídolo.