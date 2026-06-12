Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry ficaram completamente perplexos com a linguagem usada por um colega ao vivo na TV: "Ele realmente disse isso?"

Alexi Lalas deixou seus colegas da Fox Sports bastante surpresos. O ex-jogador da seleção americana analisou na sexta-feira, ao lado dos astros do futebol Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry, a partida de estreia dos Estados Unidos, mas o uso da palavra “wanker” deixou seus colegas perplexos.

A apresentadora Rebecca Lowe tentou, durante a análise da partida dos EUA contra o Paraguai, fazer propaganda de um programa de TV do comediante James Corden. “Podemos falar um pouco sobre o James Corden?”

Corden vestiu recentemente, em seu programa After Hours, um agasalho completo da seleção dos EUA. “Como vocês chamam isso mesmo?”, perguntou Corden. “Um full kit wanker, certo?”

'Full kit wanker' é um termo não muito simpático para um adulto que, fora do campo de futebol, está vestido inteiramente com roupa de futebol.

Henry não acreditava no que estava ouvindo e a expressão em seu rosto também não deixava margem para interpretações. “Ele realmente disse isso?”, questionou Henry, chocado com a palavra “wanker”, que pode ser traduzida livremente como “idiota”.

Henry trabalha há anos como analista, principalmente na Inglaterra. Lá, é totalmente inaceitável usar palavrões na televisão, o que fez com que o uso da palavra por Lalas fosse um choque.

“Temos sorte de estarmos agora na TV americana!”, reagiu a apresentadora Lowe. “Porque a ‘palavra com W’ não pode, de jeito nenhum, ser usada na TV britânica.”

Zlatan também ficou chocado com o vocabulário de Lalas. O sueco, que normalmente tem a língua afiada, conseguiu apenas dizer “uau” duas vezes após o comentário de seu colega americano.