Relatos da imprensa brasileira revelaram novos detalhes financeiros do contrato do internacional marroquino Hakim Ziyech com o Botafogo, após o clube anunciar, na última quinta-feira, o acordo com o jogador até o fim de 2028, em uma transferência gratuita depois de sua saída do Wydad Athletic.

De acordo com diversos veículos de imprensa brasileiros, Ziyech receberá um salário fixo de cerca de 850 mil reais por mês (165 mil dólares), com a possibilidade de que seu salário chegue a 1 milhão de reais por mês (195 mil dólares) caso atinja as metas e os incentivos previstos no contrato.

O salário do jogador não ultrapassará 1 milhão de reais por mês, com a possibilidade de se aproximar desse valor durante o último ano de contrato, conforme as metas e os incentivos que ele alcançar.

Ziyech havia passado por uma curta experiência no Wydad, na qual disputou 16 partidas, marcou 9 gols e deu duas assistências, antes de se transferir para o Botafogo.

Ziyech vive assim uma nova etapa em sua carreira, depois de ter brilhado anteriormente no Ajax e passado por experiências no Chelsea, no Galatasaray e no Al Duhail, antes de aportar no Campeonato Brasileiro.