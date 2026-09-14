Depois de longos anos entre os gramados europeus e experiências no Oriente Médio e no norte da África, Hakim Ziyech decidiu abrir uma nova página em sua carreira, mas desta vez pela porta do Campeonato Brasileiro, em um passo que levantou muitas dúvidas sobre suas verdadeiras motivações e seu futuro com a seleção do Marrocos.

Poucos dias após sua chegada ao Botafogo, o internacional marroquino concedeu uma entrevista ao site "Africa Foot", na qual falou com franqueza sobre os motivos que o levaram a viver essa nova experiência, e revelou detalhes de sua saída do Wydad Casablanca, deixando claro que o dinheiro não foi o fator decisivo em sua decisão, além de abordar suas ambições com seu novo clube brasileiro e a real possibilidade de um retorno às fileiras da seleção do Marrocos.

Ziyech, de 33 anos, afirmou que sua transferência para o Brasil veio em busca de um desafio diferente e de um ambiente que o ajudasse a recuperar a paixão que sentiu falta no último período, destacando que não encarou esse passo como uma última estação em sua carreira, mas sim como um novo começo por meio do qual busca recuperar seu melhor nível.

Ziyech: eu queria recuperar o prazer de jogar futebol

Hakim Ziyech afirmou que sua decisão de se juntar ao Campeonato Brasileiro não foi motivada pelo lado financeiro, apesar da existência de outras propostas que talvez fossem mais atraentes do ponto de vista material.

Disse o jogador marroquino: "Para mim, juntar-me ao Campeonato Brasileiro não foi apenas uma questão de dinheiro. Nesta fase da minha carreira, eu estava em busca de um novo desafio e, acima de tudo, de um lugar onde pudesse recuperar o prazer de jogar futebol".

E acrescentou: "O futebol no Brasil é praticado de uma maneira diferente. Aqui, os torcedores têm uma paixão excepcional por esse esporte, e esse tipo de atmosfera me agrada muito".

Ziyech deixou claro que o lado financeiro não foi o fator que definiu sua escolha, apesar de reconhecer a existência de outras opções que talvez fossem melhores do ponto de vista econômico.

E prosseguiu: "É claro que havia outras opções, algumas talvez mais atraentes do ponto de vista financeiro, mas eu não queria que o dinheiro fosse o único fator a determinar minha próxima escolha. Eu quero jogar futebol, viver uma nova experiência e me testar em uma liga forte e diferente".

O internacional marroquino apontou que sua longa experiência nos gramados europeus, ao lado de suas experiências no Oriente Médio e no norte da África, o fez sentir que o momento se tornou adequado para descobrir uma nova experiência no Brasil.

E disse: "Tenho 33 anos e uma ampla experiência na Europa, no Oriente Médio e no norte da África, por isso senti que havia chegado a hora de descobrir o Brasil. Quero conhecer o país, a liga e a torcida, mas, acima de tudo, quero contribuir com o Botafogo".

A experiência no Wydad: o retorno não foi por dinheiro

O retorno de Hakim Ziyech ao Marrocos pela porta do Wydad Casablanca havia despertado grande interesse, especialmente porque o jogador escolheu voltar ao seu país após longos anos passados longe dele.

Mas Ziyech destacou que sua decisão de retornar ao Marrocos não esteve ligada à contrapartida financeira, e sim veio como resultado de motivações pessoais e esportivas, à frente delas o desejo de estar perto da família e de jogar diante da torcida marroquina.

E disse: "A decisão de voltar ao Marrocos e jogar pelo Wydad foi uma decisão que tomei com plena convicção. Não voltei ao meu país por dinheiro, mas sim porque queria estar perto da minha família e jogar diante da torcida marroquina".

Mas a experiência de Ziyech no Wydad não continuou da forma que ele desejava, depois que surgiram divergências em torno de uma série de detalhes relacionados às condições de trabalho e a algumas questões financeiras.

Explicou o jogador: "Mas o futebol não é apenas emoção. Depois de um tempo, algumas coisas mudaram dentro do clube, e ocorreram divergências entre nós em torno de vários detalhes, especialmente no que diz respeito às condições de trabalho e às questões financeiras. Em determinado momento, senti que as coisas não estavam indo como eu esperava, por isso tomamos uma decisão conjunta de nos separar".

Apesar de sua saída do Wydad, Ziyech fez questão de afirmar que sua decisão não foi uma expressão de rejeição à ideia de jogar no Marrocos, destacando que sua experiência com o clube de Casablanca foi importante para ele.

E disse: "Não deixei o Marrocos porque não queria jogar lá. Muito pelo contrário, aquela experiência foi valiosa para mim, e nutro um grande respeito pelo Wydad e sua torcida. Mas, nesta fase da minha carreira profissional, senti que precisava de um novo desafio, em um ambiente onde pudesse me concentrar totalmente no futebol".

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A proposta do Botafogo: uma oportunidade completamente diferente

A proposta do Botafogo chegou no momento em que Ziyech buscava um novo começo, e o jogador encontrou no clube brasileiro uma oportunidade diferente das outras opções que tinha à sua disposição.

Disse Ziyech: "Quando recebi uma proposta do Botafogo, vi nela uma oportunidade completamente diferente. O Brasil vive a experiência do futebol de uma forma excepcional, o clube tem grandes ambições, e sua torcida é extremamente apaixonada".

Ele deixou claro que esse aspecto foi um dos motivos que o levaram a escolher a transferência para o Brasil em vez de continuar no Marrocos. E acrescentou: "Por isso, preferi viver essa experiência em vez de permanecer no Marrocos apenas porque queria ficar perto do meu país".

O jogador marroquino destacou que seu vínculo com o país continuará forte, mas, ao mesmo tempo, entende que sua carreira profissional exige dele tomar as decisões que considera adequadas para seu futuro esportivo.

E disse: "Sou marroquino, e sempre serei muito ligado ao meu país. Mas minha carreira no futebol também exige que eu tome minhas próprias decisões. No fim, escolhi o lugar onde senti que seria mais feliz e apresentaria o melhor desempenho nesta fase da minha carreira".

O sonho do Marrocos ainda está de pé

O futuro de Ziyech com a seleção do Marrocos não ficou de fora das perguntas que lhe foram feitas, especialmente porque o jogador se afastou dos planos do Marrocos durante o último período, enquanto agora segue vivendo uma nova experiência no Brasil.

Ziyech não fechou a porta para um retorno à seleção do Marrocos, mas afirmou, ao mesmo tempo, que sua convocação novamente deve ser resultado do que ele apresenta dentro de campo, e não apenas de um desejo pessoal.

E disse: "Acredito que o Botafogo me dará a oportunidade de provar minha capacidade de jogar nos mais altos níveis, mas o retorno à seleção não depende apenas do clube ou do treinador; cabe a mim, antes de tudo, provar meu valor dentro de campo".

E acrescentou: "Se eu apresentar o desempenho que sei que sou capaz de apresentar, e se o treinador marroquino considerar que mereço voltar, ficarei muito feliz em vestir a camisa da seleção do Marrocos novamente".

A seleção do Marrocos ocupa um lugar especial na carreira de Ziyech, especialmente após a experiência histórica que viveu com a equipe na Copa do Mundo de 2022, quando o time alcançou uma conquista sem precedentes ao chegar às semifinais.

E disse Ziyech: "A seleção nacional significa muito para mim. Vivi com ela momentos inesquecíveis, especialmente durante a Copa do Mundo de 2022. Por isso, jamais descartarei um retorno".

Mas ele destacou, ao mesmo tempo, que não quer se impor à comissão técnica, e sim busca conquistar seu lugar por meio de seu nível. E explicou: "Mas não quero impor meu lugar, quero merecê-lo por meio do meu desempenho no Botafogo".

Ziyech: não vim ao Brasil para encerrar minha carreira

Apesar de ter chegado aos 33 anos e de ter assinado um contrato com o Botafogo que se estende até o fim de 2028, Ziyech recusou-se a tratar sua transferência para o Brasil como um passo que prepara o fim de sua carreira profissional.

O jogador marroquino afirmou que suas ambições ainda são grandes, e que veio ao Botafogo em busca de sucesso e da conquista de objetivos, e não para passar os últimos anos de sua carreira antes de se aposentar.

E disse: "Não vim ao Brasil para encerrar minha carreira no futebol, muito pelo contrário. Assinei um contrato com o Botafogo até o fim de 2028 porque ainda tenho a ambição e o desejo de vencer".

E acrescentou: "Quero jogar, marcar gols, criá-los e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos. Sei o que posso oferecer. Agora, cabe a mim provar isso dentro de campo".

E assim Ziyech inicia um novo capítulo em sua carreira a partir do Brasil, deixando para trás a experiência no Wydad e apostando em recuperar seu melhor nível com o Botafogo, num momento em que a porta da seleção do Marrocos permanece aberta para ele, mas com uma condição clara: que o campo fale por ele.

O Botafogo disputará em breve sua partida adiada da vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, na primeira das etapas em que se espera que Ziyech comece a apresentar suas credenciais à torcida de sua nova equipe.