Zinedine Zidane tira ano sabático de olho no cargo de técnico da França

Zinedine Zidane não assumirá a seleção francesa por agora. Mas isso pode acontecer em breve. Após o fracasso na Euro 2020, com a eliminação para a Suíça nas oitavas de final, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, confirmou a permanência de Didier Deschamps como técnico. Ele tem contrato até o final de 2022, após a Copa do Mundo no Qatar.

O ex-técnico do Real Madrid não está considerando nada além da seleção da França e está pronto para esperar o fim do vínculo do atual comandante.

No entanto, Noël Le Graët poderia ter feito a escolha da renovação para Les Bleus, já que, como acontece agora, Zinedine Zidane estava no mercado após deixar o Real Madrid em 2018. O ex-camisa 10 terá que esperar com paciência. E uma escolha é oferecida a ele. Assuma a chefia de um novo clube e corra o risco de não estar disponível quando o posto de treinador dos Les Bleus estiver disponível ou espere sem saber quando isso acontecerá.

Segundo informações do L'Equipe, Zinedine Zidane já decidiu. Na verdade, o ex-treinador do Real Madrid não gostaria de assumir um clube neste momento. Ele até já recusou ofertas da Inglaterra, Ásia e Golfo. Boas propostas financeiras para as duas últimas cidades. "Zizou continua sendo um sentimental em suas escolhas. E sempre haverá quatro que terão uma preferência em seus olhos: Bordeaux, Juventus, Real e a seleção da França", disse um dos parentes de Zidane na L'Team.

Zidane ainda tem França no coração e na cabeça



Zidane é visto como favorito para a seleção francesa após saída de Deschamps (Foto: Getty Images)

"A eliminação o entristeceu, sobretudo nestas condições e apesar dos dois gols de Karim Benzema. Continua a ser um dos primeiros torcedores da seleção francesa, pois é um dos times em que viveu fortes emoções. Zinedine segue Les Bleus de perto. Eles são para sempre no seu coração. Está pronto para muitas coisas por eles, como provou com a sua volta em 2005. Sempre manteve contatos por perto e na seleção. Sem querer, tem muitas informações e está sempre em dia com tudo", acrescentou uma fonte próxima ao ex-camisa 10.

Uma coisa agora está mais clara do que nunca: Zinedine Zidane sonha em liderar a seleção francesa. E esse sonho pode muito bem se tornar realidade se o ex-craque decidir esperar pelos Les Bleus. Na verdade, muitos o veem como o grande favorito para substituir Didier Deschamps. Antes da Euro, o próprio presidente da FFF, Noël Le Graët, admitiu que o técnico que venceu três edições de UEFA Champions League com o Real Madrid era o homem certo para o cargo.

"Se Didier Deschamps parasse, a primeira pessoa que veria seria Zinedine Zidane. Se ele estiver disponível nessa altura, será o homem certo para o trabalho", disse Noël Le Graët. Não será antes de 2022, mas tudo indica que Zinedine Zidane está perto de um retorno ao Les Bleus. Depois de deixar a seleção francesa por capricho em uma noite de julho de 2006, Zinedine Zidane está pronto para retornar para um novo desafio.