Zinedine Zidane sai em defesa de Malo Gusto após atuação “de pesadelo” do astro do Chelsea pela França

Zidane sofre sua primeira derrota como técnico da França
Zidane saiu em defesa do lateral Gusto, do Chelsea, após uma noite difícil durante a derrota da França por 3 a 1 para a Itália na quinta-feira. O revés em Milão foi o primeiro de Zidane desde que sucedeu Didier Deschamps no comando da seleção, em julho.
A França começou bem, com Michael Olise abrindo o placar logo no início. Os visitantes, porém, desmoronaram: dois gols de Pio Esposito e um de Davide Frattesi garantiram uma vitória convincente à Itália.
Gusto começou na lateral direita, mas teve uma noite difícil diante de Nicolo Cambiaghi. O lateral acabou cometendo a falta que resultou no pênalti da Itália no segundo tempo.
Comentarista critica duramente lateral do Chelsea
A imprensa francesa não demorou a criticar Gusto e classificou sua atuação pela seleção como um “pesadelo”. O jogador de 23 anos foi titular em apenas três partidas da Premier League pelo Chelsea nesta temporada, o que levantou dúvidas sobre sua convocação.
Daniel Riolo, apresentador da RMC Sport, liderou as duras críticas após o apito final. Ele questionou a organização tática de Zidane e criticou a falta de ritmo de jogo do lateral em seu clube.
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“Malo Gusto, que nunca joga pelo clube, nem sei o que está fazendo ali”, afirmou Riolo. “O ponta do Bologna fez o que quis com ele... Não entendo por que Zaire-Emery não está jogando. Não temos laterais, então é preciso jogar com os pontas por dentro.”
Técnico se recusa a culpar erros individuais
Apesar da intensa pressão da imprensa, Zidane se recusou a colocar a culpa no jovem lateral. O lendário francês insistiu que a responsabilidade pela dura derrota era coletiva. Ao comentar o lance do pênalti, Zidane minimizou o erro defensivo de Gusto e pediu que a equipe se concentrasse na análise tática como um todo, em vez de nos erros individuais.
“Ele foi convocado, fez a parte dele, cometeu o pênalti, essas coisas acontecem”, explicou Zidane. “Não acho que possamos dizer que ele fez uma partida ruim. Então é isso. De qualquer forma, agora estou analisando o todo, não estou falando de indivíduos.”
França busca recuperação contra a Turquia
O resultado decepcionante em Milão deixa a França na segunda posição do Grupo A da Liga das Nações. A Itália lidera o grupo após sua impressionante vitória de virada.
Zidane agora precisa reagrupar rapidamente o elenco para o último compromisso da fase de grupos. A França enfrentará a Turquia na noite de domingo, em busca de encerrar esta pausa para jogos de seleções em alta.