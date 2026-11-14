Zinedine Zidane sai em defesa de Malo Gusto após atuação “de pesadelo” do astro do Chelsea pela França

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Zinedine Zidane protegeu Malo Gusto de críticas duras após uma atuação complicada na derrota da França para a Itália. O defensor do Chelsea cometeu um pênalti em Milão, mas o técnico da seleção se recusou a apontá-lo como culpado pelo frustrante revés na Liga das Nações.

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Zidane sofre sua primeira derrota como técnico da França

Zidane saiu em defesa do lateral Gusto, do Chelsea, após uma noite difícil durante a derrota da França por 3 a 1 para a Itália na quinta-feira. O revés em Milão foi o primeiro de Zidane desde que sucedeu Didier Deschamps no comando da seleção, em julho.

A França começou bem, com Michael Olise abrindo o placar logo no início. Os visitantes, porém, desmoronaram: dois gols de Pio Esposito e um de Davide Frattesi garantiram uma vitória convincente à Itália.

Gusto começou na lateral direita, mas teve uma noite difícil diante de Nicolo Cambiaghi. O lateral acabou cometendo a falta que resultou no pênalti da Itália no segundo tempo.

Comentarista critica duramente lateral do Chelsea

A imprensa francesa não demorou a criticar Gusto e classificou sua atuação pela seleção como um “pesadelo”. O jogador de 23 anos foi titular em apenas três partidas da Premier League pelo Chelsea nesta temporada, o que levantou dúvidas sobre sua convocação.

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Daniel Riolo, apresentador da RMC Sport, liderou as duras críticas após o apito final. Ele questionou a organização tática de Zidane e criticou a falta de ritmo de jogo do lateral em seu clube.

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“Malo Gusto, que nunca joga pelo clube, nem sei o que está fazendo ali”, afirmou Riolo. “O ponta do Bologna fez o que quis com ele... Não entendo por que Zaire-Emery não está jogando. Não temos laterais, então é preciso jogar com os pontas por dentro.”

Técnico se recusa a culpar erros individuais

Apesar da intensa pressão da imprensa, Zidane se recusou a colocar a culpa no jovem lateral. O lendário francês insistiu que a responsabilidade pela dura derrota era coletiva. Ao comentar o lance do pênalti, Zidane minimizou o erro defensivo de Gusto e pediu que a equipe se concentrasse na análise tática como um todo, em vez de nos erros individuais.

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“Ele foi convocado, fez a parte dele, cometeu o pênalti, essas coisas acontecem”, explicou Zidane. “Não acho que possamos dizer que ele fez uma partida ruim. Então é isso. De qualquer forma, agora estou analisando o todo, não estou falando de indivíduos.”

França busca recuperação contra a Turquia

O resultado decepcionante em Milão deixa a França na segunda posição do Grupo A da Liga das Nações. A Itália lidera o grupo após sua impressionante vitória de virada.

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Zidane agora precisa reagrupar rapidamente o elenco para o último compromisso da fase de grupos. A França enfrentará a Turquia na noite de domingo, em busca de encerrar esta pausa para jogos de seleções em alta.