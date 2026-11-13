França de Zidane sofre derrota dolorosa em San Siro
Zidane conheceu sua primeira derrota como técnico da França em uma noite difícil em San Siro. Michael Olise abriu o placar e deu um bom começo aos visitantes, mas o ímpeto da França diminuiu à medida que a Itália ganhou confiança e passou a jogar com mais agressividade. A França teve o azar de não ampliar a vantagem: acertou a trave duas vezes antes dos 60 minutos, mas não conseguiu recuperar o ritmo depois que a equipe de Luciano Spalletti assumiu o controle da partida.
O resultado encerra o início invicto de Zidane à frente da seleção, período em que havia conquistado três vitórias e um empate. Após o apito final, o ex-meio-campista não escondeu a decepção. "Necessariamente [frustrado], porque houve coisas boas, especialmente no primeiro tempo. Depois, fizemos menos coisas boas. Principalmente nas disputas e nos confrontos individuais, fomos um pouco piores. Isso faz parte do processo de aprendizado, são aspectos em que precisamos melhorar, com certeza", disse o técnico, segundo o Foot Mercato.
França cede à forte pressão da Itália
O segundo tempo foi decisivo para a derrota da França, que ficou cada vez mais exposta defensivamente diante da pressão italiana. Zidane destacou que a equipe não conseguiu manter sua organização depois de ficar em desvantagem. Com uma atuação desarticulada, permitiu que os donos da casa ditassem o ritmo do jogo.
"O início do segundo tempo também foi bom. É verdade que, quando passamos por dificuldades, não soubemos reagir nem nos manter dentro do plano de jogo. Fizemos isso no primeiro tempo, mas, depois que eles passaram à frente, nos dispersamos um pouco, também defensivamente", explicou Zidane.
O retorno do capitão
Um dos principais assuntos em torno da derrota foi a ausência de Kylian Mbappe. Sua capacidade de marcar gols fez muita falta quando a equipe precisou buscar o resultado. A expectativa é que o astro do Real Madrid volte ao time titular para o próximo confronto, em Bordeaux, e ofereça a eficiência nas finalizações que faltou em Milão.
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Zidane sugeriu que o resultado não refletiu necessariamente o equilíbrio da partida ao longo dos 90 minutos. "O que eu disse a eles é que não foi uma derrota totalmente merecida. Vamos analisar isso quando estivermos em Bordeaux, vamos voltar a falar desta partida. Sinceramente, agora é preciso pensar em descansar, e depois vamos voltar nossas atenções para a última partida que nos resta", concluiu. Sobre o retorno de Mbappe, acrescentou: "Vamos ver amanhã, mas essa é a ideia."
Calma antes do duelo com a Turquia
Apesar do revés em um estádio tão importante, Zidane está determinado a evitar o pânico. Ele acredita que a experiência servirá de lição para um grupo que ainda se adapta aos seus métodos. Com o confronto contra a Turquia, lanterna do grupo, em Bordeaux, pela frente, a França ainda pode retomar a liderança se os outros resultados forem favoráveis.
"Não, não estamos preocupados, isso faz parte do futebol. Também é importante passar por momentos como este para ver como vamos reagir. É melhor que aconteçam agora. Ainda estamos na disputa. A partida de hoje não foi um fracasso total. Não soubemos reagir nos momentos complicados, e esse é um ponto em que precisamos melhorar. Rayan tem razão, eu disse a eles que não podemos entrar em pânico. Tivemos chances e posse de bola, mas fomos piores defensivamente. Ficamos mais frágeis à medida que a partida avançava", afirmou o técnico.