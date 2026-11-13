Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da França, Zinedine Zidane, fez uma avaliação franca das falhas defensivas de sua equipe após a derrota por 3 a 1 para a Itália, pela Liga das Nações da UEFA, na noite de quinta-feira. Apesar de sair na frente logo no início em San Siro, a França foi dominada no segundo tempo, quando a Itália reagiu para conquistar os três pontos.

Publicidade

França de Zidane sofre derrota dolorosa em San Siro

Zidane conheceu sua primeira derrota como técnico da França em uma noite difícil em San Siro. Michael Olise abriu o placar e deu um bom começo aos visitantes, mas o ímpeto da França diminuiu à medida que a Itália ganhou confiança e passou a jogar com mais agressividade. A França teve o azar de não ampliar a vantagem: acertou a trave duas vezes antes dos 60 minutos, mas não conseguiu recuperar o ritmo depois que a equipe de Luciano Spalletti assumiu o controle da partida.

O resultado encerra o início invicto de Zidane à frente da seleção, período em que havia conquistado três vitórias e um empate. Após o apito final, o ex-meio-campista não escondeu a decepção. "Necessariamente [frustrado], porque houve coisas boas, especialmente no primeiro tempo. Depois, fizemos menos coisas boas. Principalmente nas disputas e nos confrontos individuais, fomos um pouco piores. Isso faz parte do processo de aprendizado, são aspectos em que precisamos melhorar, com certeza", disse o técnico, segundo o Foot Mercato.

França cede à forte pressão da Itália

O segundo tempo foi decisivo para a derrota da França, que ficou cada vez mais exposta defensivamente diante da pressão italiana. Zidane destacou que a equipe não conseguiu manter sua organização depois de ficar em desvantagem. Com uma atuação desarticulada, permitiu que os donos da casa ditassem o ritmo do jogo.

"O início do segundo tempo também foi bom. É verdade que, quando passamos por dificuldades, não soubemos reagir nem nos manter dentro do plano de jogo. Fizemos isso no primeiro tempo, mas, depois que eles passaram à frente, nos dispersamos um pouco, também defensivamente", explicou Zidane.

Publicidade Publicidade

O retorno do capitão

Um dos principais assuntos em torno da derrota foi a ausência de Kylian Mbappe. Sua capacidade de marcar gols fez muita falta quando a equipe precisou buscar o resultado. A expectativa é que o astro do Real Madrid volte ao time titular para o próximo confronto, em Bordeaux, e ofereça a eficiência nas finalizações que faltou em Milão.

Tópicos relacionados

Zidane sugeriu que o resultado não refletiu necessariamente o equilíbrio da partida ao longo dos 90 minutos. "O que eu disse a eles é que não foi uma derrota totalmente merecida. Vamos analisar isso quando estivermos em Bordeaux, vamos voltar a falar desta partida. Sinceramente, agora é preciso pensar em descansar, e depois vamos voltar nossas atenções para a última partida que nos resta", concluiu. Sobre o retorno de Mbappe, acrescentou: "Vamos ver amanhã, mas essa é a ideia."

Calma antes do duelo com a Turquia

Apesar do revés em um estádio tão importante, Zidane está determinado a evitar o pânico. Ele acredita que a experiência servirá de lição para um grupo que ainda se adapta aos seus métodos. Com o confronto contra a Turquia, lanterna do grupo, em Bordeaux, pela frente, a França ainda pode retomar a liderança se os outros resultados forem favoráveis.

Publicidade

"Não, não estamos preocupados, isso faz parte do futebol. Também é importante passar por momentos como este para ver como vamos reagir. É melhor que aconteçam agora. Ainda estamos na disputa. A partida de hoje não foi um fracasso total. Não soubemos reagir nos momentos complicados, e esse é um ponto em que precisamos melhorar. Rayan tem razão, eu disse a eles que não podemos entrar em pânico. Tivemos chances e posse de bola, mas fomos piores defensivamente. Ficamos mais frágeis à medida que a partida avançava", afirmou o técnico.