Zinédine Zidane é questionado sobre Cristiano Ronaldo: "Sempre tive muito respeito pelos jogadores, mas..."

O técnico da França, Zinédine Zidane, comentou a situação de Cristiano Ronaldo. A superestrela portuguesa deixou a seleção nesta semana antes do fim e pode já ter feito sua última partida internacional. Zidane fez neste domingo, em entrevista coletiva, uma homenagem ao seu ex-pupilo, com quem viveu grandes sucessos durante o período em que trabalharam juntos no Real Madrid.

Ronaldo saiu após uma semana tumultuada. O atacante não ficou feliz por não ter recebido minutos em campo contra a Noruega, e a situação então escalou. Um dia antes do duelo com a Dinamarca, o técnico Jorge Jesus disse na entrevista coletiva não sentir nenhuma pressão para colocar Ronaldo, ou qualquer outro jogador, na escalação por causa de seu status ou dar minutos como reserva.

Ronaldo decidiu então partir em seu jato particular e, portanto, pode ter feito sua última partida pela seleção, embora ainda não haja nada oficial divulgado sobre isso e a federação portuguesa de futebol estaria fazendo esforços para não deixar a gloriosa carreira do capitão pela seleção nacional (234 jogos, 146 gols, 1 Eurocopa, 2 Ligas das Nações) terminar em baixa.

De qualquer forma, o fim da carreira de Ronaldo se aproxima. Ele completa 42 anos em fevereiro. De longe, foi no Real Madrid que conquistou a maior parte de seus títulos. Lá, por exemplo, venceu a Liga dos Campeões quatro vezes. Três desses quatro títulos europeus vieram com Zidane como seu treinador (2016, 2017, 2018).

"Ele me ajudou a ganhar coisas incríveis", disse Zidane um dia antes do duelo com a Bélgica. "Acho que devemos reconhecer sua grande carreira; o que ele conquistou é excepcional. Tive a sorte de tê-lo sob meu comando. Tiro o chapéu para Cristiano!"

"Sempre tive muito respeito por todos os jogadores, mas ainda mais por aqueles com quem trabalhei e, em especial, por Cristiano, que nos deu muitos títulos", afirmou Zidane, que além disso também foi campeão espanhol uma vez com Ronaldo (2017).

Sem Ronaldo, Portugal venceu a Dinamarca por 4 a 2. Agora, a equipe se prepara para o confronto com a Noruega neste domingo, no Porto. Com Ronaldo na convocação, Portugal também venceu seus dois primeiros jogos internacionais neste período: contra a Noruega (2 a 1) e o País de Gales (1 a 0). A França de Zidane tem sete pontos em seu grupo, após vitórias sobre Bélgica (1 a 0) e Turquia (1 a 0) e um empate com a Itália (1 a 1).



