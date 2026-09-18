Zinédine Zidane divulgou sua primeira convocação definitiva como técnico da França. O que chama atenção de imediato é que o lendário ex-meio-campista incluiu cinco novidades. Para Olivier Boscagli, porém, ainda não há espaço. O ex-jogador do PSV estava na pré-lista, mas não sobreviveu ao corte final e terá de adiar sua estreia.
Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter), Lucas Da Cunha (Como) e Esteban Lepaul (Stade Rennes) vão se apresentar pela primeira vez à França, que terá pela frente compromissos da Liga das Nações contra Turquia, Bélgica, Itália e novamente Bélgica.
Eduardo Camavinga retorna aos Les Bleus. O meio-campista do Real Madrid ficou fora da Copa do Mundo por decisão do então técnico Didier Deschamps, que o viu lutar contra a falta de forma na reta final da última temporada.
Seu companheiro de equipe Aurélien Tchouaméni não está na lista. Sua ausência tem a ver com condição física. "Aurélien é um jogador que ficou quase dois meses afastado", explicou Zidane. "Acho que, para a recuperação dele, foi melhor que permanecesse em Madri."
Para N'Golo Kanté, não há mais espaço por razões esportivas, e Karim Benzema também não voltará. "Com Karim, vivi alguns anos fantásticos em Madri. Mas é um pouco como com N’Golo: admiro o que ele conquistou, mas hoje em dia quero ver jogadores mais jovens."
Convocação da França
Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens).
Defensores: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).
Atacantes: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Stade Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique).