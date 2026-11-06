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O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, anunciou a lista de 23 jogadores para os jogos decisivos da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA contra Itália e Turquia. O atacante do Real Madrid Kylian Mbappe é o principal nome entre os que retornam à seleção, enquanto Pablo Pagis, do Paris FC, recebe sua primeira convocação para a equipe principal após uma lesão de Maghnes Akliouche.

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Zidane adapta convocação em meio a extensa lista de lesionados

O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, anunciou sua lista de 23 jogadores para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. A França visita a Itália em 12 de novembro antes de receber a Turquia em 15 de novembro.

O campeão da Copa do Mundo de 1998 precisou reorganizar seus planos táticos devido a várias ausências importantes, incluindo Jules Kounde, Ousmane Dembele, Esteban Lepaul, Maxence Lacroix e William Saliba.

Para o gol, Zidane manteve a confiança em Guillaume Restes e Robin Risser ao lado de Mike Maignan, deixando Jean Butez, do Como, fora da lista final.

Lesão de Akliouche abre caminho para estreia de Pagis

O principal destaque da convocação de Zidane é a inclusão do atacante Pablo Pagis, do Paris FC, chamado pela primeira vez à seleção principal após Maghnes Akliouche, do Paris Saint-Germain, sofrer uma lesão na panturrilha de última hora.

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“Pablo Pagis foi convocado hoje à noite porque tivemos um pequeno problema com Akliouche, que está um pouco machucado e não pode vir conosco”, explicou Zidane durante sua entrevista coletiva. “Pablo estava na lista ampliada e é um jogador que quero observar. Ele é interessante, diferente, e é bom poder vê-lo nesta concentração.”

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O lateral-direito Malo Gusto, do Chelsea, também retorna para disputar posição com Pierre Kalulu. Zidane observou: “Jules Koundé está com um problema físico, então foi preciso fazer uma escolha. Ele conhece a seleção francesa. Merece estar aqui.”

Retornos importantes reforçam meio-campo e ataque

Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, volta à seleção para dar sustentação ao meio-campo ao lado de Warren Zaire-Emery. Zidane confirmou: “Quero ver Warren no meio. Quando convoco um jogador, quero vê-lo em sua posição.”

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O atacante Marcus Thuram, da Inter de Milão, também voltou a ser convocado graças à boa fase no futebol nacional. Zidane observou: “Com Marcus é a mesma coisa, é uma oportunidade de observá-lo. Houve uma lesão e surgiu a chance de contar com ele.”

Goleiros: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

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Defensores: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Meio-campistas: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

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Atacantes: Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

França se prepara para jogos decisivos na Liga das Nações

Os convocados de Zidane vão se reunir antes da viagem para enfrentar a Itália, buscando aproveitar o bom início após as vitórias sobre Turquia e Bélgica nos jogos anteriores.

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Com o retorno do capitão Kylian Mbappe para liderar o ataque ao lado de novos talentos, a França tenta garantir a primeira posição em seu grupo na Liga das Nações.

Zidane segue ajustando a estrutura de sua equipe enquanto a França se prepara para dois difíceis desafios táticos no encerramento da fase de grupos.