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imago-sport-1080395310.jpgPro Shots
Sam Vreeswijk

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Ziggo Sport divulga comunicado sobre FC Sion x Ajax; torcedores reagem com fúria

Sion x Ajax
Sion
Ajax
Liga da Conferência

A partida entre FC Sion e Ajax nos playoffs da Conference League não será exibida pela Ziggo Sport na noite de quinta-feira, anunciou a emissora na noite de segunda. Em vez disso, será possível assistir ao jogo via KIJK, por um valor de 4,99 euros.

“Na noite de quinta-feira, 20 de agosto, às 20h15, o Ajax disputa a partida fora de casa contra o suíço FC Sion nos playoffs por uma vaga na UEFA Conference League”, escreve a Ziggo Sport em comunicado.

“Esta partida não faz parte do pacote de futebol europeu da UEFA, o que permite ao clube mandante vender os direitos de transmissão ao maior lance. Com isso, os playoffs da Conference League ficam fora dos direitos de transmissão da Ziggo Sport, e esta partida fora de casa do Ajax não será exibida desta vez pela Ziggo Sport.”

“A decisiva partida de volta em casa, na Johan Cruijff Arena, na próxima quinta-feira, 27 de agosto, às 20h, será, sim, transmitida ao vivo pela Ziggo Sport e estará disponível para todos via Ziggo Sport Free.”

“A Ziggo Sport sempre transmite ao vivo as partidas dos clubes holandeses dentro do pacote de futebol europeu da UEFA no canal aberto e via Ziggo Sport Free, assim como as finais do futebol europeu da UEFA, para que todo torcedor possa acompanhar.”

Liga da Conferência
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

Não muito depois da mensagem da Ziggo, foi anunciado que a partida de quinta-feira à noite poderá ser vista via KIJK. Para isso, os telespectadores terão de comprar um ingresso único, por 4,99 euros.

Reação dos telespectadores

Na publicação da Ziggo Sport com essa notícia, chovem reações e reclamações. “Belo patrocinador você é, então”, diz alguém. Outros reclamam: “Você é meu patrocinador principal, estamos pagando os olhos da cara” e “Quando você acha que não pode ficar mais louco. Que mundo.”

Alguém também escreveu: “Haha, como maior canal dos torcedores, ter que pedir desculpas porque você não transmite seu próprio clube. Porque acha caro demais.”

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