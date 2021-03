Zidane x Simeone: quem tem mais vitórias no Real Madrid x Atlético?

Atlético de Madrid recebe o Real, no Wanda Metropolitano, no sábado (7) em partida que pode colocar o time de Zidane perto da liderança

Em um final de semana recheado de clássicos pelo futebol mundial, um dos de maior destaque é o confronto de Madri. No domingo (7), o Atlético de Madrid recebe o Real Madrid, no Wanda Metropolitano, pela 26ª rodada de LaLiga. Com dois treinadores históricos das duas equipes, será mais uma vez que Diego Simeone enfrenta a 'pedra no sapato' Zidane.

O treinador francês do Real Madrid é um dos técnicos que tem melhor aproveitamento contra a equipe de Simeone.

Um claro exemplo da verdadeira 'pedra no sapato' que Zidane se tornou para Simeone pode ser visto em dezembro de 2020, quando o Atlético de Madrid vinha muito bem na liga nacional e tinha sete pontos de vantagem para o rival da cidade. O Atleti fez um jogo ruim e perdeu a peleja por 2 a 0, começando a abrir espaço para uma disputa maior pela ponta da tabela.

Zidane é o segundo treinador para quem Simeone mais perdeu. Em 12 confrontos, o time do 'Cholo' foi derrotado seis vezes, ou seja, 50% das oportunidades. O único que atormenta mais Simeone que Zidane, é o atual treinador da seleção espanhola e ex-Barça, Luis Enrique. Foram 14 enfrentamentos, com nove derrotas do Atleti para o Barcelona.

A última vitória de Simeone sobre Zizou aconteceu em 10 de maio de 2017, quando o time branco e vermelho bateu o Real por 2 a 1, na Champions League, mas foi eliminado por ter perdido a primeira partida por 3 a 0. Na Supercopa Europeia de 2018, o Atleti bateu o Real por 4 a 2, mas o treinador dos Blancos era Julen Lopetegui.

O cenário que colocará frente a frente Cholo e Zizou mais uma vez, é relativamente parecido com o confronto da primeira metade do 'espanholzão'. Isso porque, o Atleti continua líder, em busca da conquista que não vem desde 2014.

Os colchoneros têm cinco pontos de vantagem para o Barça e o Real, mas estão com um jogo a menos, ou seja, pode ficar com até oito pontos na frente da dupla que monopolizou o futebol espanhol nos últimos anos.

Se quiser confirmar o título de campeão, é bastante provável que o duelo contra Zizou e o incômodo Real Madrid seja um verdadeiro ponto de virada.