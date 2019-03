Zidane volta a escalar Marcelo e mexe no time titular em reestreia no Real

Além do brasileiro, Bale, Isco e Navas também voltam a aparecer entre os 11 titulares

O faz neste sábado o seu primeiro jogo após o retorno de Zinedine Zidane, e o treinador promoveu mudanças no time titular para enfrentar o , no Santiago Bernabéu, entre elas, o retorno de Marcelo.



Além do brasileiro, Zizou também escalou Navas no gol Merengue, além de Bale e Isco no ataque. Confira a escalação: