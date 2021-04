Zidane vira sombra para Pirlo: "Juventus sempre foi importante para mim"

Treinador do Real Madrid não descarta um retorno à Velha Senhora, enquanto Pirlo coleciona resultados abaixo das expectativas

Em quarto lugar no Campeonato Italiano e eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a Juventus vive uma temporada bastante conturbada. E com os maus resultados dentro de campo, o treinador Andrea Pirlo também começa a balançar no cargo. Enquanto isso, Zidane, atualmente no Real Madrid, começa a se tornar uma sombra cada vez maior para o italiano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a temporada bem abaixo das expectativas, é até natural que Andrea Pirlo tenha seu cargo ameaçado como treinador da Juve. Contudo, Zidane deu a entender que estaria aberto a oportunidade de comandar a Velha Senhora após seu último jogo pelo Real Madrid, o que aumenta a pressão sobre o trabalho do italiano.

Assim como Pirlo, Zidane também foi jogador da Juventus e está no coração dos torcedores até hoje. Entre 1996 e 2001, o craque francês defendeu as cores da equipe de Turim e conquistou títulos importantes, como dois Campeonatos Italianos e uma Supercopa da Europa - além de ter dominado o futebol mundial com a seleção da França neste período, conquistando a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000.

Então, agora que Pirlo balança na Juventus e Zidane já não conta com o mesmo prestígio que tinha no Real Madrid há algumas temporadas, ele está sendo cotado como um dos favoritos para assumir o comando técnico da Velha Senhora. E ao ser questionado sobre essa possibilidade, o atual treinador merengue não fez questão de afastar qualquer rumor.

"A Itália está sempre no meu coração. A Juve sempre foi importante para mim. Não sei. Por enquanto estou aqui. Vamos ver", disse o comandante francês nesta terça (06) à Sky Italia.

Contudo, a vitória do Real Madrid sobre o Liverpool, nesta terça-feira (06), certamente aumenta a moral de Zidane na capital da Espanha. O clube merengue venceu a equipe de Jurgen Klopp por 3 a 1 e deu um passo importante para avançar à semifinal da Liga dos Campeões.

Por outro lado, o francês já venceu tudo pelo time espanhol e já deixou a equipe no passado após conquistar a Champions League. Assim, não há garantia de que um título de expressão possa ser suficiente para fazê-lo permanecer no Real.

Enquanto isso, com pouquíssimas chances de ser campeão da Serie A italiana, Pirlo tenta mostrar que ainda pode dar a volta por cima na Juventus até o final da temporada, mas não há muito tempo para que ele mostre serviço.