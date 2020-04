Zidane, um contrato milionário e o desejo do Real de não perder o craque

Cicinho, que jogou com o francês no Real Madrid, contou sobre a proposta de Florentino Pérez para manter o ídolo

O que você faria para ter Zidane por uma temporada? Florentino Pérez, presidente histórico do , deixou essa resposta para o próprio craque decidir: deu um cheque em branco para que o francês escolhesse seu salário, caso ficasse no clube merengue.

A história, contada por Cicinho, ex- e com uma passagem curta pela equipe espanhola, aconteceu depois do jogo de despedida de Zinedine Zidane no clube, em 2006, um empate de 3 a 3 diante do . Na partida, o meia chegou a marcar um dos gols, em cruzamento de Beckham, e saiu aplaudidíssimo pela torcida.

Mesmo tendo mais um ano de contrato com o clube, o francês já tinha decidido e anunciado que encerarria a carreira após a de 2006. Ainda assim, muitos dentro do vestiário ainda sonhavam com uma possível permanência do craque.

Segundo o lateral, que participou da partida, substituindo Pablo García, aos 60 minutos de jogo, após o término do duelo, Florentino Pérez entrou nos vestiários e cumprimentou todos os jogadores, um por um, antes de ter sua atenção chamada por Robinho, que também estava no elenco do clube.

"O maior salário do Real naquela época era de seis milhões e meio de euros anuais. Robinho, para brincar, chamou o presidente e disse: 'Zidane disse que, se você oferecer um contrato de dois anos por esse valor, ele vai continuar jogando.' Todos riram, mas Florentino estava sério e disse: 'Se você quiser, pego o papel agora e você assina.'" relembrou Cicinho.

No entanto, Zidane não topou a brincadeira. O lateral afirmou que o ex-meia até pareceu tentado, mas recusou a proposta.

O final dessa história quase todos conhecem: o francês foi jogar a Copa do Mundo de 2006, eliminou o em atuação de gala, chegou até a final e saiu expulso, dando uma cabeçada no peito de Marco Materazzi. Agora como treinador do Real Madrid, continuou sua história no clube merengue, mesmo sem aceitar a proposta de Florentino Pérez.