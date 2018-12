Zidane tem proposta do Manchester United para assumir a equipe no fim da temporada

O francês, ex-Real Madrid, é o favorito a assumir o comando dos Red Devils... mas apenas em junho de 2019

Zinedine Zidane é o favorito a ocupar o cargo de treinador do Manchester United, segundo noticiado pelo jornal AS, mas o francês, tricampeão da Champions League pelo Real Madrid como treinador, só chegaria a Old Trafford em junho.

A vontade de Ed Woodward, diretor executivo do clube inglês, que demitiu José Mourinho na última terça-feira (18), seria a de contar com Zidane agora. Entretanto, o francês só estaria disposto a aceitar o desafio a partir de junho por duas razões principais: a primeira dela é ter mais tempo para montar uma equipe aos seus moldes; a segunda é familiar.

O ex-jogador francês nunca escondeu de ninguém o desejo de comandar a Juventus, onde apareceu com maior brilho pela primeira vez nos anos 90, e a seleção de seu país. Entretanto, o excelente momento de Massimiliano Allegri e Didier Deschamps nas equipes impede a realização deste sonho – além da própria amizade que Zizou tem com os dois comandantes. Por isso, o entusiasmo para trabalhar na Inglaterra também pode vir em um momento certo.

Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United https://t.co/6aFKVOtthY pic.twitter.com/J9igF6T9Xn — Goal Brasil (@GoalBR) 19 de dezembro de 2018

Enquanto o Manchester United não define quem será o seu treinador, Ole Gunnar Solskjaer (ídolo como jogador) assume interinamente o comando do gigante de Old Trafford, que busca dias melhores na Premier League e precisa se preparar para o duro embate contra o PSG, em fevereiro de 2019, pelas oitavas de final da Champions League.