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imago-sport-1081207522.jpgZUMA Press Wire
Bart DHanis

Traduzido por

Zidane surpreende e inclui jogador com 200 partidas pelo PSV na primeira convocação da França

França

Olivier Boscagli foi convidado por Zinedine Zidane para a seleção da França, segundo informou o L’Équipe. A convocação oficial só será divulgada mais tarde.

O defensor de 28 anos passou por todas as seleções de base da França, mas nunca fez sua estreia pela equipe principal do país. Isso pode mudar agora.

Boscagli jogou seis anos pelo PSV, entre 2019 e 2025. O zagueiro canhoto se transferiu no verão passado para o Brighton & Hove Albion. Ao todo, disputou 204 partidas pelo clube de Eindhoven.

O jogador nascido em Mônaco teve dificuldades na última temporada no Brighton e precisou ficar no banco com frequência, mas agora é titular absoluto.

Até aqui, ele começou como titular em todos os jogos e vem causando grande impressão no sul da Inglaterra, o que levou Zidane a convocá-lo para os próximos jogos da Liga das Nações.

A equipe de Zidane enfrentará, no fim deste mês, respectivamente, Turquia, Bélgica e Itália. Será a estreia de Zidane como técnico da seleção.


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