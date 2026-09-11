Ismaïlo Ganiou, zagueiro do Lens de 21 anos, ficou perto de aparecer na lista da seleção principal francesa sob o comando de Zinédine Zidane, depois de receber uma convocação preliminar como preparação para a lista que deve ser anunciada em 18 de setembro, na sequência das atuações notáveis que apresentou com sua equipe no período recente.

De acordo com o que revelou a "RMC Sport", Ganiou recebeu uma convocação preliminar para se juntar à lista de Zidane, depois de chamar a atenção do novo treinador durante suas participações com o Lens, especialmente na partida da Supercopa contra o Paris Saint-Germain, à qual Zidane compareceu do estádio Bollaert e durante a qual observou de perto o jovem zagueiro.

Ganiou manteve seu brilho com o Lens, depois de apresentar uma atuação forte em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa, contribuindo para a emocionante vitória sobre o Slavia Praga por 3 a 2 fora de casa, em uma partida na qual se destacou de forma marcante e se impôs como um dos elementos de maior destaque da linha defensiva da equipe francesa.

A convocação aguardada representa uma virada importante na trajetória internacional de Ganiou, já que ele havia participado da seleção de Burkina Faso em um amistoso durante junho de 2025, antes de optar por representar a seleção principal francesa, além de ter atuado pela seleção da França sub-21 em duas partidas durante o último mês de março.

Ganiou não foi o único jogador do Lens presente nos planos de Zidane, já que a lista preliminar inclui também seus companheiros Florian Thauvin e Mathieu Udol, embora essa dupla já tenha representado a seleção francesa, ao contrário do jovem zagueiro do Lens, que aguarda sua primeira aparição com a camisa dos Bleus.