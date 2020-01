Zidane: "Sou um técnico melhor agora do que quando venci três Champions League"

O comandante do Real Madrid disse ter aprendido muito durante o tempo em que esteve fora do time

Zinedine ZIdane, técnico do , acredita que é melhor treinador agora do que quando levou o time merengue à conquista de três Ligas dos Campeões seguidas. Ele busca o nono título na nona final que vai disputar com o clube.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Ele disse que aprendeu no tempo em que passou fora do clube. "Sinto como se tivesse desenvolvido. Na vida também, como pessoa. Você aprende com as situações, com as pessoas ao seu redor. Certifico-me de ouvir as pessoas que estão ao meu lado, e meu objetivo é continuar progredindo", disse o técnico francês.

Desde que voltou ao comando do Real, em março de 2019, Zidane nem sempre teve a vida fácil. O time merengue terminou a Liga do ano passado na terceira colocação, 19 pontos atrás do rival , que foi campeão. Agora, no entanto, as coisas começaram a funcionar, além de vir de uma sequência sem derrotas, o clube espanhol chegou à final da Supercopa.

O jogo da final, contra o Atlético, na opinião de Zidane, não será fácil. Eles sempre se mostraram fortes. Defendem bem, mas também atacam bem", disse sobre seu rival. Mas, ao mesmo tempo, o francês diz acreditar no potencial de sua equipe: "Eu acredito neste grupo, nós temos os melhores jogadores. Eles só precisam mostrar isso, este é segredo".

Mais artigos abaixo

"Sempre há momentos difíceis para as equipes, principalmente depois de ganhar muito, e foi o que aconteceu com esses jogadores; mas voltar [à posição de ganhar troféus] é tudo sobre trabalho duro e paciência".

"Queremos dar aos nossos torcedores algo novo para comemorar e estamos trabalhando duro para fazer isso".