Zinedine Zidane revelou nesta sexta-feira sua primeira convocação como técnico da seleção francesa, com vistas à disputa de 4 partidas na Liga das Nações da Europa, no início de uma nova era que ele comanda após 14 anos sob o comando de Didier Deschamps.
A lista incluiu 5 jogadores novos na seleção principal: Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf e Estéban Lepaul.
Zidane manteve alguns dos pilares da seleção, apesar da ausência de William Saliba por lesão e da não recuperação completa de Aurélien Tchouaméni.
A lista incluiu Dayot Upamecano, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Désiré Doué e Bradley Barcola.
A seleção francesa disputará dois confrontos fora de casa diante da Turquia e da Bélgica nos dias 25 e 28 de setembro, antes de receber a Itália no Stade de France no dia 2 de outubro, e em seguida enfrentar a Bélgica 3 dias depois.
Zidane também convocou Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté e Manu Koné.
Jérémy Jacquet fez sua primeira aparição após seu forte início com o Liverpool, enquanto o goleiro do Toulouse Guillaume Restes se juntou à lista no lugar de Brice Samba.
Adrien Truffert retorna à seleção após uma ausência que durou 5 anos, enquanto Lucas Digne e os irmãos Hernández ficaram de fora da lista.
Zidane convocou Andy Diouf para reforçar a defesa após seu bom início com a Inter de Milão, enquanto Eduardo Camavinga retornou às fileiras da seleção.
Zidane convocou Andy Diouf para reforçar a defesa após seu bom início com a Inter de Milão, enquanto Eduardo Camavinga retornou às fileiras da seleção.
Lista completa da França:
Goleiros: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes.
Defesa: Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix e Adrien Truffert.
Meio-campo: Adrien Rabiot, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki e Lucas Da Cunha.
Ataque: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola e Estéban Lepaul.