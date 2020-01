Zidane recupera o "velho" Kroos, decisivo para a atual fase do Real Madrid

Com 30 anos, o alemão parece ter reencontrado sua melhor forma, e vem sendo o maestro da boa fase do clube merengue

Contra o , neste domingo (26), um velho conhecido voltou mais uma vez a dar as caras em campo pelo : Toni Kroos, recuperado de má fase, dominante no meio de campo e decisivo na boa fase dos merengues.

No duelo, o alemão teve 97,8% de precisão nos passes, marca muito próxima daquelas que fez em seus melhores momentos com a camisa do Real Madrid. Foram atuações como essa que fizeram Zidane pedir por sua renovação até 2023, quando chegou ao clube. Desde sua primeira passagem, Toni Kroos representa o treinador dentro de campo.

Com quatro gols e seis assistências até o momento, Kroos vem tendo uma de suas temporadas mais decisivas: o alemão já foi responsável por dez pontos para o Real Madrid, incluindo seis na . Claro que é impossível afirmar isso, mas se não fosse as contribuições diretas em gols do meiocampista, o clube merengue não seria líder do Campeonato Espanhol.

Depois de uma temporada 2018/19 fraca, quando Toni Kroos se queimou com a torcida, o alemão vem caindo novamente nas graças do torcedor madrilenho. Junta-se a isso a consistência de Casemiro, além das excelentes atuações do uruguaio Federico Valverde, e o Real Madrid parece ter um meio de campo do mais alto nível.

O Real Madrid retorna aos gramados nesta próxima quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), diante do Zaragoza, pelas oitavas de final da Copa do Rey.