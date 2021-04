Zidane rebate ameaça da Uefa: "Absurdo pensar que o Real não estará na próxima Champions"

Técnico ainda analisou o confronto contra o Chelsea, nesta terça-feira (27), pela semifinal da UCL

À véspera de encarar o Chelsea no primeiro jogo da semifinal da Champions League, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, foi questionado sobre uma possível punição da UEFA ao clube após a criação da Superliga Europeia, que causou muita polêmica no mundo do futebol.

"É um absurdo pensar que não iremos estar na Champions no próximo ano. Relativamente a isso está tudo dito. Fala-se muito desse assunto, mas estamos focados no jogo de amanhã. Quanto àquilo que não podemos controlar, sabemos que é motivo de conversa. Nós queremos ver o Real Madrid na próxima Champions", apontou.

"O árbitro fará o seu trabalho e nós temos de pensar em jogar futebol. Se pensarmos que o que se está a passar vai prejudicar-nos, estamos perdidos. Temos de ser competitivos do minuto um ao 90 e o resto não podemos controlar, por isso não temos que meter-nos nessas coisas", completou.

Lutando ainda pelo título do Campeonato Espanhol, o francês destacou que não irá priorizar uma competição.

"Não fazemos essas escolhas. Estamos vivos nas duas competições. Tivemos dificuldades e conseguimos sempre inverter certas coisas. Falta-nos um mês de competição e vamos lutar até ao fim, aconteça o que acontecer. Não existe outro pensamento na nossa cabeça. Podemos ter dificuldades, mas todas as equipas as têm. Cada vez que disputamos um jogo é para dar tudo em campo e pensar que somos o Real Madrid e que qualquer coisa é possível. O dia a dia é aquilo que nos entusiasma e vamos competir dia a dia", analisou.

O Real Madrid recebe o Chelsea nesta terça-feira (27), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinal da Champions League.

Confira outros pontos da coletiva abaixo:

O que esperar do Chelsea?

"Não me parece que o Chelsea venha jogar fechado. É uma equipa completa, que ataca e defende bem. É uma equipa que fez o seu trabalho na Champions e, tal como nós, está aqui merecidamente. Nós teremos de defender bem e na hora de criar oportunidades temos de apresentar a nossa melhor versão e sermos eficazes para causar problemas ao Chelsea".

A evolução de Militão

"Está a fazer as coisas bem feitas e estamos contentes. Soube ter paciência e trabalhou muito. Cada um dá o seu contributo à equipa e Militão tem-no feito".

O regresso de Hazard

"Não está com dúvidas. Esteve muito bem no outro dia durante o tempo que jogou e isso era o mais importante, ou seja, não sentir dores. Estamos contentes que esteja de volta e vai dar o seu grande contributo".