Zidane, o especialista em finais: Supercopa pode ser nono título em nove decisões

O francês não perdeu nenhuma das finais que disputou como treinador e está em busca do décimo título no comando do Real Madrid

A final da Supercopa da Espanha, no domingo (12), vai ser a nona de Zidane à frente do , somando as duas passagens. Até então o técnico francês saiu derrotado de nenhuma delas, foram oito títulos nas oito finais.

Foram três finais de Liga dos Campeões (2016, 2017, 2018), duas Supertaças da Europa (2017, 2018), duas Copas do Mundo de Clubes (2016 e 2017) e uma Supertaça de (2017). Caso conquiste a Supercopa, Zizou terá dez títulos como técnico, faltando apenas quatro para alcançar Miguel Muñoz e se tornar, junto a ele, o treinador mais vencedor do clube merengue.

O lado vencedor de Zidane começou a florescer em 2016, quando, em menos de sete meses, ele já havia conquistado três finais - Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e . Em 2017 foram quatro títulos em finais - Ligas dos Campeões (com direito a goleada sobre a na final), Supercopa da Europa, e Mundial de Clubes (em cima do ), além do títulos do Campeonato Espanhol, disputado em pontos corridos. Para fechar a conta, mais um título da Liga dos Campeões em 2018.

O momento do Real é muito bom, já são 15 partidas oficiais sem perder (a última derrota aconteceu em outubro). Foi com Zidane também a melhor sequência histórica do time, 40 jogos sem perder, com 30 vitórias e dez empates, entre abril de 2016 e janeiro de 2017.

Em suas duas passagens pelo time espanhol (janeiro de 2016 - junho de 2018 e março de 2019 - atualmente), Zidane acumula 185 partidas, sendo 124 vitórias, 40 empates e 22 derrotas, um total de 66% de aproveitamento.

A final da Supercopa da Espanha será no domingo (12), contra o .