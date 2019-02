Zidane no Chelsea? Hazard e 200 mi de libras para contratar seriam as condições

Maurizio Sarri está sob crescente pressão nos Blues após uma temporada difícil

Bastante pressionado por conta dos resultados do Chelsea na temporada (15 vitórias, cinco empates e seis derrotas na Premier League, Sarri vê o nome de Zidane ficar cada vez mais forte no clube.

De acordo com o jornal 'The Sun', o ex-treinador do Real Madrid já teria aceitado treinar os Blues, mas fez duas exigências: a permanência de Eden Hazard e 200 milhões de libras para investir em futuras contratações e renovar o atual elenco.

Zidane, que venceu três Champions League com os 'merengues', é a última esperança dos ingleses para deixar para trás uma temporada sem sucesso.