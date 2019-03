"Zidane não quer voltar agora ao Real Madrid", afirma ex-presidente

Ramon Calderon, ex-presidente do Real Madrid, disse que o treinador francês não tem intenção de voltar ao Santiago Bernabéu neste momento

Zinedine Zidane já rejeitou a possibilidade de voltar ao Real Madrid, mas deixou a porta aberta para voltar no verão europeu, de acordo com Ramon Claderon, ex-presidente do clube.

A lenda francesa se desligou do Santiago Bernabéu no último verão do continente depois de liderar os Blancos por três títulos consecutivos de UEFA Champions League.

Com a saída do ídolo madridista, a diretoria optou por contar com Lopetegui. O ex-comandante da seleção espanhola, no entanto, deixou o clube para a entrada de Santiago Solari.

O substituto teve bom início, mas sofreu queda de rendimento recente, o que fez Florentino Perez procurar outro nome para o cargo. Zinedine Zidane, de acordo com Calderon, era o escolhido:

"Sei que, nesta manhã, o presidente [Florentino Perez] procurou Zidane para perguntar sobre a sua volta. Ele disse que não [voltaria]", disse à BBC.

"Ele deixou aberta a possibilidade de voltar em junho", acrescentou.