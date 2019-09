Zidane "imita" Simeone, fortalece defesa e pontua fazendo o mínimo possível

Equipe de Zidane aposta em uma defesa melhor postada enquanto o ataque não rende como esperado

Aos poucos o começa a mudar sua forma de atuar em campo. Sempre conhecido por ser uma equipe que joga para frente e mais preocupada com o ataque do que com a fase defensiva, Zidane tem se visto obrigado a mudar a maneira de jogar. Os Blancos estão jogando em um estilo mais próximo ao do , de Simeone.

A gota d'água para Zidane foi a derrota por 3 a 0 para o , na rodada de estreia da . Naquela partida, o time de Zidane foi dominado e massacrado pelos comandados de Thomas Tuchel. Naquela partida, o time de Madrid não conseguiu acertar nenhum chute no alvo de Keylor Navas, enquanto o PSG acertou a meta cinco vezes e balançou as redes em três dessas oportunidades.

A reclamação de Zidane ao final da partida foi que faltava intensidade ao estilo de jogo do maior campeão da Champions League. A partir de então, as coisas pareceram mudar. Zidane começou - de uma maneira parecida com Simeone - a montar sua equipe ao redor da defesa. A ideia é fortalecer a roubada de bola a partir da zaga para que o time possa ter o campo mais livre para jogar quando recuperar a pelota.

O resultado é bastante evidente. Desde então, foram três partidas: duas vitórias e um empate. Mas o dado que mais chama a atenção é o fato de que em três jogos, o time de Zidane só recebeu um chute na direção do gol. No jogo contra o não houve nenhum, da mesma forma contra o Osasuna. O único arremate certeiro foi contra o Atlético de Madrid, em um chute de Diego Costa, já nos acréscimos da partida. E a bola não entrou, por isso, pode-se dizer que o novo 'zidanismo', cada dia mais com a cara de 'cholismo' tem dado certo.

"Os ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos", é o que dizia o falecido treinador de basquete, Chuck Daly. Zidane parece ter bebido dessa fonte e agora, mais que nunca, tem se preocupado com a parte defensiva de sua equipe, que vive uma reformulação e uma nova adaptação há mais de um ano, depois da saída de Cristiano Ronaldo.

O Real Madrid recebe o Club Brugge nessa terça-feira (01), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabeu, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League.