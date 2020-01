Zidane: "Hazard está 100% descartado para a Supercopa da Espanha"

Além disso, o treinador também descartou comentar sobre possíveis transferências do Real Madrid, postura diferente de outros tempos

E Eden Hazard está fora da Supercopa da ! Na competição, cujo primeiro jogo acontece nesta próxima quarta-feira, dia 08, não teremos a presença do craque belga. Isso porque, pela primeira vez na história do torneio, ele será disputado na Arábia Saudita, e a viagem não compensaria para o já lesionado meia-atacante.

Com formato novo para este ano, a foi ampliada para quatro clubes, contando com os dois melhores da e o campeão e vice da Copa do Rey. Nesta edição, , , e se classificaram.

O Real estreará no torneio enfrentando o Valencia, na primeira semi-final, na quarta-feira, às 16h (de Brasília). Antes da viagem, no entanto, os madrilenhos tem outro obstáculo: terão que ir à pela 19ª rodada da La Liga, neste sábado, às 12h (também horário de Brasília).

Ainda na entrevista, Zidane foi perguntado sobre Paul Pogba, cujo staff parece determinado em cavar uma vaguinha no Real Madrid. Desta vez, nada de elogios ao meiocampista. O treinador do clube merengue afirmou que não iria comentar sobre jogadores de outro time, ainda mais um que ainda está lesionado.