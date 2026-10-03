O retorno da seleção francesa ao Stade de France, assim como o primeiro jogo de Zinedine Zidane em casa como técnico dos Bleus, não correspondeu ao roteiro sonhado pelos franceses, depois que os donos da casa se contentaram com o empate por 1 a 1 diante da Itália, em uma partida que teve clara superioridade francesa, apesar da vitória que escapou.

Após o duelo, Zidane demonstrou sua decepção com o resultado, mas preferiu dar destaque ao desempenho de seus jogadores e ao cumprimento das instruções, afirmando que a seleção merecia mais do que o empate.

Zidane disse ao canal "TF1": "Sinto uma grande decepção em nome dos jogadores, porque merecíamos um resultado melhor. Tivemos oportunidades para definir a partida, mas o futebol é assim. Estou muito orgulhoso da equipe, pois o desempenho foi bom, e a pressão sobre o adversário e a maneira de lidar com as situações individuais foram ideais".

E acrescentou: "Os jogadores deram tudo o que tinham e foram excelentes, e isso é encorajador. Não vencemos, mas agora precisamos descansar. E jogando com dez jogadores no final, poderíamos ter sofrido um segundo gol, embora não tenha havido uma disputa real durante toda a partida".

Apesar de elogiar o desempenho de sua equipe, o técnico francês reconheceu a existência de algumas deficiências, especialmente durante o primeiro tempo, que teve posse de bola francesa sem perigo ofensivo suficiente.









E explicou: "Tivemos a posse de bola no primeiro tempo, mas nosso desempenho foi um pouco apagado, e tentamos corrigir isso entre os tempos. A posse é importante, mas se queremos causar dano ao adversário, precisamos aproveitar os espaços, algo que conseguimos fazer no início do segundo tempo".

E prosseguiu em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "A Itália jogou de maneira defensiva e apostou nos contra-ataques, mas mantivemos nosso equilíbrio e não estivemos em grande perigo, exceto nos minutos finais".

Apesar de o gol de empate italiano ter representado um golpe doloroso para a França, Zidane afirmou estar satisfeito com o cumprimento do plano por parte de seus jogadores, especialmente no que diz respeito à pressão e à execução das instruções.









E disse: "Estou muito satisfeito. Disse aos jogadores que não alcançamos o resultado que queríamos, mas eles podem se orgulhar de seu desempenho. São coisas para as quais nos preparamos e que conhecemos bem, e quando montamos os planos e vemos os jogadores executando-os em campo, não posso deixar de estar satisfeito".

Quanto à recepção calorosa que teve, disse: "Sim, aquilo me emocionou. Desejávamos presentear com a vitória a um estádio inteiro e a uma nação inteira. Mas isso não aconteceu. Vamos descansar e nos preparar para o nosso quarto jogo e buscar vencê-lo".

O empate diante da Itália representa o primeiro tropeço de Zidane em termos de resultados desde que assumiu o comando da seleção francesa, mas ele saiu do confronto com a convicção de que sua equipe caminha na direção que ele deseja, antes do próximo confronto contra a Bélgica, na segunda-feira, no Stade de France.