"Zidane faz de tudo para me deixar feliz no Real Madrid", diz Vinícius Júnior

Atacante brasileiro elogia o treinador do Real Madrid e fala sobre a sua relação com o "amigo" Karim Benzema. Ele ainda destaca Eden Hazard

Vinícius Júnior está confiante em mais uma temporada pelo . A presença de Zinedine Zidane no vestiário, que sempre tenta fazê-lo feliz, segundo o próprio atleta, é fator crucial para a sua confiança em mais um ano no Santiago Bernabéu.

O brasileiro diz que é procurado pelo técnico todos os dias para conversar. De acordo com o atleta, a ideia do comandante é que ele siga feliz em sua passagem pelo futebol espanhol.

"Ele fala todos os dias comigo e faz tudo para me deixar feliz dentro e fora de campo, assim como com meus colegas de equipe. Zidane é um grande ídolo de todos nós. Ele foi uma lenda como jogador e, agora, é uma lenda como treinador. Estava nervoso quando o vi entrar pela primeira vez no vestiário depois de sua volta", disse o atacante.

Zinedine Zidane não é o único a falar todos dias e a aconselhar o jogador. Karim Benzema também costuma ajudá-lo.



"Ele [Karim Benzema] me dá muitos conselhos sobre como me comportar em campo. Ele é um grande jogador. Porém, também é uma grande pessoa. Ele é um amigo, assim como os outros colegas de time", comentou Vinícius Júnior, que ainda elogia Eden Hazard, nova contratação do clube:

"Ele [Eden Hazard] é um grande jogador e nos dá muita qualidade. Estou certo que nós venceremos muitos títulos juntos".

O brasileiro ainda crê que a imprensa deveria valorizar menos os resultados da pré-temporada, o que inclui uma goleada sofrida para o rival : "Estamos confiantes e preparados para jogar uma temporada melhor que a anterior. Não deveríamos superestimar os resultados da pré-temporada".