Zidane elogia Simeone: "Mais difícil enfrentá-lo como técnico que como jogador"

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, irá reviver duelos entre os respectivos treinadores, Zinedine Zidane e Diego Simeone

Com o retorno de Zinedine Zidane para o banco do , os confrontos entre o francês e Diego Simeone, técnico do voltam a ocorrer em Madri.

Em entrevista à , o treinador francês confessou que encarar o argentino é um dos embates mais complexos que costuma ter: "Acho mais difícil enfrentá-lo agora como técnico do que como jogador. Como jogador, ele era um dos onze, como eu. Agora, ele é um treinador com muito caráter, ele sempre faz as coisas da maneira certa e é por isso que é mais difícil enfrentá-lo como técnico".



(Foto: Getty Images)

Por fim, em um bate-papo breve, Zidane aproveitou para elogiar o companheiro de profissão: "Sinto muito respeito por Simeone , assim como por todos os técnicos. Ele treina há muito tempo e trabalha muito bem com sua equipe técnica. Ele tem uma boa equipe e faz parte de um grande clube, ele faz um ótimo trabalho e eu o respeito muito”.