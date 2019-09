Zidane e a estreia: "Real briga por tudo, mas a Champions é sempre especial"

Em coletiva, o técnico dos Merengues conta sobre a expectativa do time em estrear na Liga dos Campeões

Será que vem ‘La Decima Cuarta’ por aí? O caminho para o levar mais um caneco para sua sala de troféus começa amanhã, ás 16h (Brasília), no Parc de Princes, diante dos franceses do Paris-Saint Germain. Às vésperas de um jogo tão importante, em coletiva, Zinedine Zidane contou mais sobre as ambições do Real para esta temporada.

Zidane admitiu que a Liga dos Campeões tem um gostinho a mais: "A Champions é muito especial, é uma competição que sempre nos traz muita ilusão. Nos motiva muito, é um torneio muito difícil de vencer, o nível é muito alto e nós temos que competir. O Real briga por tudo, mas a Champions é sempre especial.”

Montar a equipe que irá a campo na estreia dos Merengues na competição não será fácil para o treinador. Com sete desfalques, que incluem jogadores importantes como Marcelo, Modric e Sergio Ramos, Zidane terá que tirar alguns coelhos da cartola para preparar seu time titular. Mas não é só o Real que será desfalcado. O PSG não contará com seus três principais atacantes: Neymar, suspenso, e Cavani e Mbappé, machucados.

Ao ser perguntado sobre as ausências do , Zidane destacou a qualidade do time francês: “O PSG também é um dos favoritos na Liga dos Campeões, mesmo que eles não consigam obter os resultados que esperam. Eles demonstram que são uma ótima equipe todo fim de semana, são líderes de sua liga e agora começam uma nova competição. É claro que são melhores com Neymar, Mbappé e Cavani, mas não deixam de ser um excelente time sem esses jogadores.”

E a exigência nesses dois grandes clubes é enorme. O PSG é líder da e é um dos clubes que mais investiu no mundo. E para o Real, segundo Zidane, a única exigência é vencer: “O objetivo é ganhar, é o clube com a maior exigência, não há anos para transição. Temos que respeitar o rival, mas o objetivo sempre será a vitória.” Com duas equipes qualificadas bons, a expectativa dos torcedores é por um grande jogo.