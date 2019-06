Zidane dispensar Bale é uma reprise do que Guardiola fez com Ronaldinho no Barcelona

O Galês estará presente na pré-temporada do Real Madrid, mas não está nos planos de Zidane para o projeto dos Blancos de 2020

OPINIÃO

Gareth Bale viaja no próximo dia 8 de julho para a pré-temporada do , nos . Acabou cumprindo-se aquela situação que ninguém esperava quando o jogador nem sequer se aqueceu durante o último jogo da , contra o Betis. Zidane não tem Bale. Todos sabem disso, mas o galês finge que não sabe.

Bale tem que sair do Real Madrid. O técnico francês não voltou para a equipe dos Blancos numa situação tão desfavorável a ponto de segurar velas, mas sim para revolucionar um time esgotado. E o jogador galês é chave desta transformação. Não somente para recuperar o dinheiro investido, mas sobretudo para restaurar o modelo de elite implementado atualmente, para reescrever uma meritocracia que faz a equipe crescer como conjunto. Bale representa um jogador talentoso, privilegiado, mas também satisfeito, acomodado e supervalorizado. No topo da pirâmide trófica, sustentada hoje apenas pela inércia. Justamente o perfil a erradicar toda a regeneração, apesar de toda a qualidade que possui... mas que nunca tirou em todo o seu esplendor, nem mesmo regularmente. Zidane sabe muito bem disso, para a sorte do Real Madrid. Hoje, Vinicius Jr. é mais importante que Bale, tanto para a próxima temporada, quanto para a consistência do futuro projeto.

Uma situação que relembra, inevitavelmente, a chegada de Guardiola no , em 2008, quando lançou na sua apresentação que não contava com Ronaldinho Gaúcho, nem com Deco e com Eto’o. Três dos jogadores mais talentosos do Barça, mas que haviam esgotado seu ciclo no Camp Nou. Caiu como uma bomba na Ciudad Condal. Mas Guardiola sabia ver nitidamente e, graças a essa “limpeza”, logo pôde construir a melhor geração da história da equipe azulgraná, apostando no nível máximo de Messi, Iniesta, Xavi, Busquets e outros. Tudo começou limpando as ervas daninhas indesejadas para conseguir uma melhor degustação. E, obviamente, Bale não é o único responsável do nefasto último ano do Real Madrid, mas sua saída pode sim ser o unício de seu renascimento, embora seja unicamente pelo simbolismo que representa.