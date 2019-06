Zidane dispensa Ceballos, que responde: "não queria trabalhar com você"

Meio-campista espanhol pode ir jogar na Premier League na próxima temporada

Dani Ceballos não gostou de ser dispensado por Zinedine Zidane do . De acordo com o jornal As, o treinador da equipe espanhola falou para Ceballos que ele não fazia parte do projeto do clube para a próxima temporada e a resposta de Ceballos foi considerada ríspida.

"Não tem problema, senhor. Eu também não queria continuar trabalhando com você", teria dito o meio-campista ao treinador.

Ceballos chegou ao Real Madrid em 2017, após ser contratado do Real Betis, onde se destacou. O relacionamento entre jogador e técnico nunca foi dos melhores e parece ter se desgastado mais após a volta do francês, em março desse ano.

Ceballos foi um dos destaques do jogo entre e , pela sub-21. Mesmo com a Espanha derrotada de virada para os italianos, Ceballos marcou um golaço de fora da área, mas não conseguiu ajudar os espanhois a segurar o ímpeto da equipe azzurri.

O nome de Ceballos vem sendo especulado em times da Premier League. O , que conta com o brasileiro Felipe Anderson, é um dos interessados, mas os maiores rumores apontam para o Hotspur, vice-campeão da e que deve se reforçar para a próxima temporada.