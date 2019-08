Zidane deixa portas abertas no Real: "Até segunda tudo pode acontecer"

Perto do final da janela, Zidane ressaltou que o Real poderá ter surpresas no elenco; treinador rebateu críticas ao esquema tático

Em entrevista coletiva realizada neste sábado (31), Zinedine Zidane, técnico do , foi questionado sobre os assuntos que rondam a equipe espanhola. Além de responder sobre o atual esquema tático do clube, Zidane comentou a respeito do fechamento da janela de transferência europeia, nesta segunda-feira (02).

O francês alertou que tudo pode acontecer até o final da janela. O Real Madrid que chegou a oferecer proposta por Neymar ao , não teve o retorno esperado.

“Até as últimas horas de segunda-feira tudo pode acontecer. Pode haver uma bomba ou duas bombas, eu não sei, vamos ver. O importante é o jogo de amanhã”, disse.

O Real Madrid encara o neste domingo (01), às 16h (Brasília), pela terceira rodada em . Em quarto lugar na tabela da competição, o time espanhol empatou o primeiro duelo e venceu o segundo.

Apesar da vitória, o time de Zidane segue rodeado de incertezas para a sequência da temporada devido às atuações na pré-temporada e muito por conta do esquema tático usado pelo treinador, que saiu em defesa do modo como escala o elenco.

“É o que eu tenho e tenho muito orgulho dos jogadores que a disposição, para mim eles são os melhores. Depois que você chega em um clube, você quer fazer algumas mudanças. Mas o importante é que, quando a temporada começar, você esteja à vontade. As coisas podem acontecer, mas não posso reclamar do elenco que tenho. Se eu reclamar, é melhor eu mudar de emprego. Todos os treinadores querem treinar esta equipe e tenho muito orgulho de poder treiná-la”.