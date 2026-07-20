Zidane deixa de lado a discrição e fala pela primeira vez: “Fiquei encantado com esse trio”

Zinedine Zidane, o futuro técnico da seleção francesa, revelou estar muito impressionado com a nova geração de astros do futebol, com destaque para Lamine Yamal, Michael Oliisi e Kylian Mbappé, afirmando que “eles jogam como nós jogávamos no bairro” e que “se divertiu muito” ao assisti-los durante a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com declarações feitas por Zidane no início deste mês de julho, durante uma conversa informal com David Beckham e Zlatan Ibrahimović, no âmbito de um evento promocional da marca de videogames EA Sports para discutir a Copa do Mundo de 2026 e a próxima geração de jogadores, o vencedor da Bola de Ouro de 1998 disse: “Há muitos jogadores jovens com idades entre 20 e 21 anos que jogam como nós jogávamos no bairro; é isso que queremos ver em campo.”

Zidane, que raramente fala em público, acrescentou: “Foi maravilhoso vê-los jogar. Podemos citar Yamal, Oulissi e Mbappé. Tudo o que eles nos oferecem em campo... Todos eles nos inspiram quando assistimos aos jogos; é isso que queremos ver. Eu realmente me diverti”.

Zidane acompanhou a Copa do Mundo de 2026 com grande interesse enquanto aguardava sua nomeação como técnico da seleção francesa e esteve presente nas arquibancadas do MetLife Stadium para assistir à final, vencida pela Espanha sobre a Argentina no domingo passado, antes de Lamine Yamal erguer a taça.

Os três lendários jogadores — Zidane, Beckham e Ibrahimović — concordaram unanimemente que a nova geração, representada por Lamine Yamal, possui um talento excepcional. Ibrahimović, que atuou como comentarista esportivo na Fox Sports neste verão, afirmou: “Para mim, Lamine Yamal é um jogador excepcional. Ele acabou de completar 19 anos, mas quando tinha 16 ou 17, seu desempenho já era impressionante; ele já conquistou o título europeu e dois títulos da La Liga.”

Por sua vez, David Beckham citou seu compatriota Jude Bellingham, descrevendo-o como uma “estrela”, ao lado de Kylian Mbappé, acrescentando: “Sempre vimos Kylian; não o associamos à nova geração, mas ele faz parte dela. Ele ainda é jovem e tem uma longa carreira pela frente nos campos”.

Após a saída de Didier Deschamps da seleção francesa, após a partida pelo terceiro lugar contra a Inglaterra no último sábado, em Miami, que terminou com uma derrota emocionante por 6 a 4, espera-se que Zinédine Zidane assuma o comando dos “Les Bleus” em breve, já que a Federação Francesa de Futebol deve anunciar oficialmente sua nomeação como técnico da seleção francesa antes do final deste mês de julho.