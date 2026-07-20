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Zidane deixa de lado a discrição e fala pela primeira vez: “Fiquei encantado com esse trio”

Copa do Mundo
França
Espanha
K. Mbappe
Z. Ibrahimovic
D. Beckham
Z. Zidane
L. Yamal
M. Olise
França
Espanha
Suécia
England

Quem são eles?

Zinedine Zidane, o futuro técnico da seleção francesa, revelou estar muito impressionado com a nova geração de astros do futebol, com destaque para Lamine Yamal, Michael Oliisi e Kylian Mbappé, afirmando que “eles jogam como nós jogávamos no bairro” e que “se divertiu muito” ao assisti-los durante a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com declarações feitas por Zidane no início deste mês de julho, durante uma conversa informal com David Beckham e Zlatan Ibrahimović, no âmbito de um evento promocional da marca de videogames EA Sports para discutir a Copa do Mundo de 2026 e a próxima geração de jogadores, o vencedor da Bola de Ouro de 1998 disse: “Há muitos jogadores jovens com idades entre 20 e 21 anos que jogam como nós jogávamos no bairro; é isso que queremos ver em campo.”

Zidane, que raramente fala em público, acrescentou: “Foi maravilhoso vê-los jogar. Podemos citar Yamal, Oulissi e Mbappé. Tudo o que eles nos oferecem em campo... Todos eles nos inspiram quando assistimos aos jogos; é isso que queremos ver. Eu realmente me diverti”.

Zidane acompanhou a Copa do Mundo de 2026 com grande interesse enquanto aguardava sua nomeação como técnico da seleção francesa e esteve presente nas arquibancadas do MetLife Stadium para assistir à final, vencida pela Espanha sobre a Argentina no domingo passado, antes de Lamine Yamal erguer a taça.

Os três lendários jogadores — Zidane, Beckham e Ibrahimović — concordaram unanimemente que a nova geração, representada por Lamine Yamal, possui um talento excepcional. Ibrahimović, que atuou como comentarista esportivo na Fox Sports neste verão, afirmou: “Para mim, Lamine Yamal é um jogador excepcional. Ele acabou de completar 19 anos, mas quando tinha 16 ou 17, seu desempenho já era impressionante; ele já conquistou o título europeu e dois títulos da La Liga.”

Por sua vez, David Beckham citou seu compatriota Jude Bellingham, descrevendo-o como uma “estrela”, ao lado de Kylian Mbappé, acrescentando: “Sempre vimos Kylian; não o associamos à nova geração, mas ele faz parte dela. Ele ainda é jovem e tem uma longa carreira pela frente nos campos”.

Após a saída de Didier Deschamps da seleção francesa, após a partida pelo terceiro lugar contra a Inglaterra no último sábado, em Miami, que terminou com uma derrota emocionante por 6 a 4, espera-se que Zinédine Zidane assuma o comando dos “Les Bleus” em breve, já que a Federação Francesa de Futebol deve anunciar oficialmente sua nomeação como técnico da seleção francesa antes do final deste mês de julho.

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