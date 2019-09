Zidane aprova nova atitude de James no Real Madrid e deve dar nova chance no sábado

Zinedine Zidane está “encantado” com James Rodríguez e meia colombiano deverá receber nova chance no Real Madrid diante do Levante, no sábado.

Neste sábado (14), um velho conhecido do deverá receber nova oportunidade com a camisa do clube, diante do , às 8h (de Brasília). Zinedine Zidane está “encantado” com a mudança de atitude de James Rodríguez e por isso deve aproveitar mais uma vez o meia colombiano no duelo pelo Campeonato Espanhol.

James assinou com o clube madrilenho após grande atuação na de 2014 e custou 80 milhões de euros. No entanto, ao chegar na equipe, James não conseguiu mostrar o mesmo futebol e acabou relegado a um papel de coadjuvante. Em 2017, foi emprestado ao de Munique, mas as boas apresentações não foram suficientes para convencer o Bayern a pagar 42 milhões de euros pela sua contratação. Então, o meia, agora com 28 anos e mais maduro, retornou ao Real Madrid.

Zidane, no entanto, descartou utilizá-lo nesta temporada e o deixou à disposição para ser negociado. No entanto, a janela de transferências chegou ao fim sem que uma proposta interessasse ao Real. Assim, Zidane voltou atrás e decidiu integrá-lo ao elenco.

Devido a sua mudança de atitude e a uma boa atuação contra o , James ganhou espaço e deve ser mais utilizado por Zidane. O meia está recuperado de lesão sofrida contra o Valladolid e deve enfrentar o Levante, mesmo jogo em que o belga Eden Hazard deve estrear pelo clube madrilenho em jogos oficiais .

A nova chance de James Rodriguez chega em boa hora para o Real Madrid. Mesmo o clube tendo investido mais de 300 milhões de euros em reforços, alguns destes, como Éder Militão , Luka Jovic e Hazard, ainda não estrearam em partidas oficiais pelo clube. Os merengues não começaram bem a temporada, com dois empates contra clubes com orçamento mais baixo nos três primeiros jogos na , muito pouco para as ambições de Florentino Pérez, que quer reencontrar o caminho dos títulos .