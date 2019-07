Zidane após nova derrota do Real: "tenho um timaço. Só falta ganhar um jogo"

Técnico francês preferiu ficar com o lado positivo após mais uma derrota da equipe na atual pré-temporada. Time perdeu para o Tottenham na Audi Cup

Zinedine Zidane deu explicações após a nova derrota do na pré-temporada. O time foi batido pelo na semifinal da Audi Cup, na Allianz Arena, em Munique.

"Estivemos melhor e o que temos que fazer é melhorar a cada dia. Não estou contente pela derrota. Porém, já estamos melhor. O madridista não tem que ficar preocupado, eu sempre sou positivo. Sei que é complicado, porque acabmos uma temporada difícil e porque a coisa começou de forma difícil. Sei que tenho um timaço. O que precisamos é ganhar uma partida, só falta isso", comentou o técnico em entrevista coletiva.

O técnico francês analisou a grande atuação de Keylor Navas. No entanto, não reabriu o debate sobre o titular da posição: "Esteve muitoi bem em campo. Porém, está tudo claro. Todos têm a situação definida. Estamos todos no mesmo time".

Ele também analisou a situação do atual elenco do Real Madrid: "Nós estamos aqui e os jogadores são esses. Não há que dar mais voltas. Até 31 de agosto, as coisas podem mudar. Eu confio nos meus jogadores. É verdade que os jogos começaram mal, é verdade. Mas nós não vamos perder a confiança porque o ano é muito longo".

Por fim, Zinedine Zidane também explicou os motivos da ausência de Gareth Bale, que segundo apurado pela Goal é graças a uma possível saída e não a um problema clínico:

"Gareth Bale não viajou porque não se sentia bem, não estava bem. Falando com os médicos, decidimos que não viria a Munique", concluiu.