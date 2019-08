Zidane amadurece o esquema 4-4-1-1 e testa Hazard em nova função

Zinedine Zidane modifica forma de jogar do Real Madrid e passa a utilizar o belga Eden Hazard em outra função na equipe. Veja como ficou a escalação

Zidane já avisou ao fim da temporada passada. Prometeu mudanças nos nomes, no espírito e até no desenho de seu plantel para 2019/2020. Capítulos que estão se cumprindo com sorte desigual no que vai da pré-temporada. A Audi Cup foi o último banco de provas para seu novo . E destacou o sistema utilizado tanto frente ao como diante do Fenerbahçe: um 4-4-1-1.

Um sistema que no ataque é praticamente semelhante ao 4-2-3-1 que já usava a equipe espanhola com José Mourinho há alguns anos. Porém, com a particularidade talvez de que na defesa estática se aproxima mais a um clássico 4-4-2. Tanto no primeiro jogo como no segundo em Munique, Zidane fez provas que convidam a pensar que pode manter este desenho.

Especialmente, porque contra o Fenerbahçe provou com este desenho ainda tendo a Fede Valverde no time titular. No decorrer de toda a viagem pelos , Zidane não pôde usar nem o uruguaio nem Casemiro. Desta forma, foram usados Kroos e Modric contra , e .