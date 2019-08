Zidane admite pressão no Real Madrid e pede: "precisamos do torcedor"

Técnico não esconde irritação e aponta erros no empate com o Valladolid

Zinedine Zidane não disfarçou seu descontentamento após o empate do por 1 a 1 com o , no Santiago Bernabéu, na tarde deste sábado (24).

"Fica um gosto ruim na boca, porque fizemos o mais difícil, que foi fazer no segundo parte, que não foi o melhor. Depois de marcar, tomar o empate... a primeira parte foi boa, mas nos faltou o gol", analisou o técnico Merengue.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O francês demonstrou irritação com os erros defensivos do Real Madrid ao longo do jogo e, principalmente, no gol sofrido.

"O problema não foi perder a bola, que isso pode acontecer. Estávamos fora de posição. Essa bola, é verdade, que tínhamos que ter mandado para londe, porque era pouco tempo. Não foi possível manter o resultado, mas temos que crescer e jogar 90 minutos, hoje não pode jogar 50 ou 60", analisou.

Mais artigos abaixo

Por fim, o treinador falou sobre a pressão sobre o time madridista com o empate no Bernabéu.

"Noto que o time está mais pressionado pelo que aconteceu ano passado. O público também. Peço para a torcida. Precisamos da torcida. Nós temos que fazer também", concluiu.