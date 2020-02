Zidane admite momento delicado do Real Madrid e pede união contra o Barcelona

Técnico francês analisou os resultados negativos da equipe à véspera do El Clásico

Após perder a liderança do Campeonato Espanhol para o na última rodada, o foi derrotado pelo em pleno Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, acumulando três jogos sem saber o que é vencer na temporada (duas derrotas e um empate). Ciente de que o momento atravessado pela equipe não é dos melhores, o técnico Zinedine Zidane pediu união e paixão à véspera do El Clásico.

"É um daqueles jogos em que tudo pode acontecer frente a um bom rival, mas o importante será a nossa reação e temos de fazer o que fizemos durante os 78 minutos contra o Manchester City. Para nós todos os jogos são importantes. Já que temos a oportunidade de disputar este tipo de jogos, temos também de desfrutar do momento. Isto é futebol e teremos de estar muito unidos e concentrados no jogo de amanhã", analisou.

“Quando perdemos pontos dizem que somos mais vulneráveis, mas não é essa a minha percepção. Temos de olhar em frente e inverter o rumo das coisas; é isso que vamos fazer. Existem dinâmicas no futebol. Estamos numa fase delicada e apenas isso. Temos uma grande oportunidade para alterar a dinâmica. Não penso no que acontecerá se perdermos. Penso positivo e quero que os meus jogadores se apliquem e procurem a vitória", completou.

Em caso de nova derrota, os merengues ficarão a cinco pontos do Barcelona. Questionado se a pressão está toda do lado da sua equipe, o treinador apontou: "Para nós, todos os jogos são importantes. São três pontos que estão em jogo. Sabemos que se trata de um jogo distinto em relação aos outros, mas é o mesmo. Jogamos em casa e tentaremos fazer o máximo para ganhar.", concluiu.

Real Madrid entram em campo neste domingo (1), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Confira outras declarações de Zidane:

Clima no Santiago Bernabéu

“Estamos a viver um momento delicado por estarmos há três jogos sem ganhar no nosso estádio, mas sabemos que é uma situação que será ultrapassada. O nosso ânimo tem de ser muito positivo para mudar isso e vamos consegui-lo juntos. Precisamos do apoio dos torcedores desde o minuto 1 até ao 90. Compreendo que estejam desanimados e aborrecidos, mas precisamos deles e eles precisam da sua equipe".

Barcelona de Lionel Messi

“Sabemos da importância do Messi na sua equipe. É um jogador fundamental para eles, mas faz parte de um grupo que também sabe fazer bem as coisas. Nós nos preocupamos com aquilo que temos de fazer e estamos conscientes de que enfrentaremos um rival muito bom. Braithwaite é bom jogador e acaba de chegar a uma equipe onde existem muitos bons jogadores".