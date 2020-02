Zidane aceitaria liberar Sergio Ramos para jogar na Olimpíada de Tóquio

O treinador do Real Madrid afirmou não ver problemas caso o defensor queira defender La Roja nos Jogos Olímpicos

E a seleção espanhola que irá jogar as de Tóquio, no meio do ano, pode ganhar um reforço significativo: o zagueiro Sergio Ramos, pelo menos para seu treinador Zinedine Zidane, está liberado para participar dos .

Cada time classificado para as Olimpíadas tem direito a contar com três atletas que tem mais de 23 anos. Todos os outros convocados precisam ser, obrigatoriamente, sub-23. Assim, caso o treinador Luis de la Fuente queira contar com Sergio Ramos, o não colocará empecilhos na decisão.

O atleta já declarou publicamente, em várias ocasiões, que tem o sonho de defender La Roja nos Jogos Olímpicos. Nas Olímpiadas de Pequim, em 2008, quando Ramos tinha idade para fazer parte do time, a ficou pelo caminho e não se classificou para a competição.

Assim, o capitão teria a oportunidade de levantar mais uma taça com a seleção espanhola, depois de conquistar duas Eurocopas e uma com La Furia. O Brasil, classificado para a competição, teria mais um obstáculo na luta pelo bicampeonato olímpico.

Como as Olimpíadas de Tóquio acontecerão nos meses de julho e agosto, Sergio Ramos não perderia jogos com a camisa do Real Madrid para disputar a competição.