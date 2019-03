Zicou? Antes da eliminação, Beckenbauer pediu Klopp no Bayern: "seria incrível"

Em 2008, Klopp ficou perto de treinador o Bayern, porém assumiu o comando do rival Dortmund

Presidente do de Munique, Franz Beckenbauer torceu para que o técnico do , Jürgen Klopp, treinasse a equipe alemã futuramente. Mas logo após as aspas, o dirigente se reencontrou com Klopp em uma ocasião “inoportuna”.

O Liverpool derrotou o Bayern de Munique nesta quarta-feira (13), por 3 a 1, pelas oitavas de final da . Klopp eliminou os anfitriões em um jogo marcado pela boa atuação de Sadio Mané.



(Foto: Getty Images)

Porém, o dirigente do Bayern não imaginaria que após desejar o treinador rival em seu clube, seria eliminado pelo mesmo na Champions 2018-19.

Mais artigos abaixo

Em entrevista à Sky, Beckenbauer foi questionado se o ex-treinador do poderia comandar o Bayern e reagiu com uma resposta imediata: “Jurgen Klopp no ​​Bayern seria incrível".

Após as passagens pelo 05 e Borussia Dortmund Klopp está no comando do Liverpool desde 2015 com vínculo até 2022.