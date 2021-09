Zico pede que Maurício Isla leve as críticas para o "lado profissional"

Lateral sofreu duras críticas através das redes sociais e se mostrou bastante mexido

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico saiu em defesa de Maurício Isla e "aconselhou" o jogador a utilizar as cobranças como combustível dentro de campo. O lateral de 33 anos sofreu duras críticas de parte da torcida nas últimas semanas e se mostrou bastante mexido através das redes sociais.

Em entrevista à ESPN Brasil, o Galinho falou sobre as cobranças que passaram dos limites nas redes sociais do jogador e pediu que Isla leve para o lado profissional.

"Sempre tem isso. O Flamengo tem os dois lados. Com as redes sociais, essas coisas aumentam. Muita gente fala. Eu acho que não pode se deixar por isso, não pode entrar nessa onda. O importante é saber porque essas críticas e porque não está funcionando o rendimento dentro de campo. O negócio é levar para o lado profissional".

Zico lembrou outros casos em que as cobranças excederam o limite e usou como exempplo a saída de Djalminha do Flamengo.

"Quando você está no Flamengo se espera uma coisa e hoje as cobranças são ainda maiores. O time vem de muitas conquistas e o torcedor cobra ainda mais. Ele (Isla) precisa ter tranquilidade, ele é experiente. Tem que tentar tirar cada vez mais o melhor dele, para ele ter tranquilidade para jogar. Flamengo já perdeu jogadores por conta disso. Teve época que jogadores não podiam pegar na bola que a torcida pegava no pé. Teve o Djalminha. A torcida é muito exigente".

Depois de se mostrar mexido com as cobranças, Isla fez um desabafo em uma de suas redes sociais. Na publicação, ele reuniu fotos com a camisa do Flamengo com a seguinte legenda:

"Não tem sido fácil desde criança, mas uma coisa que nunca fiz foi desistir dos meus sonhos... Esta é a minha luta constante, que tem me mantido dando mais a cada dia, nunca me canso de lutar porque isso te levará ao triunfo".

Vários jogadores do elenco rubro-negro aproveitaram para demonstrar apoio público ao lateral-direito. Alguns torcedores também fizeram campanha nas redes para impulsionar a publicação com mensagens positivas.